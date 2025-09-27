پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو گفت: اجرای این پروژه رکوردی تازه در طرحهای بزرگ کشور به ثبت رسانده و همزمان با راهاندازی آن، بیش از سه برابر حجم آب انتقالی، صرفهجویی و مدیریت مصرف در پایتخت محقق شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما به نقل از وزارت نیرو (پاون)، عباس علیآبادی وزیر نیرو افزود: پروژه انتقال آب طالقان به تهران یک طرح افتخارآمیز ملی است که به لحاظ سرعت و کیفیت اجرا در میان پروژههای مشابه کشور کمنظیر است. این طرح نقش مهمی در ارتقای تابآوری پایتخت در تابستان گذشته داشت و مانع بروز مشکلات جدی در تأمین آب شرب شد.
وی تأکید کرد: آب انتقالی از این خط صرفاً برای شرایط اضطراری استفاده خواهد شد و بخشی از آن نیز سهم استانهای البرز و قزوین است، اما مهمتر از خود پروژه، مدیریت مصرف در تهران است که تاکنون بیش از سه برابر حجم آب منتقلشده، صرفهجویی عملی شده است.
وزیر نیرو با قدردانی از حمایت رئیسجمهور، همراهی شهرداری تهران و تلاش جهادی بیش از هزار نیروی انسانی گفت: یکی از دشواریهای اجرای پروژه، وجود معارضها و موانع مسیر بود که با همکاری مسئولان برطرف شد. پروژه انتقال آب از سد طالقان به تهران که از سال ۱۴۰۱ آغاز شده بود، در ابتدای دولت چهاردهم تنها ۴۰ درصد پیشرفت داشت، اما از بهمنماه سال گذشته با شتابگیری عملیات اجرایی، اکنون به مراحل پایانی رسیده است.
کل این طرح ۶۲ کیلومتر طول دارد و در سه فاز طراحی و اجرا شده است؛ فاز نخست در ۲۴ مردادماه با انتقال ۳۰۰ لیتر بر ثانیه به هشتگرد و فاز دوم در ۹ شهریورماه با انتقال ۲۲۰۰ لیتر بر ثانیه به تصفیهخانه شماره ۲ کرج به بهرهبرداری رسید.