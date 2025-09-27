پخش زنده
امروز: -
طرح جامع تفصیلی غار سهولان وارد مرحله مطالعات شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مجری طرح جامع تفصیلی غار سهولان گفت: مطالعات این طرح با هدف توسعه پایدار، حفاظت از ارزشهای زیستمحیطی و فرهنگی و ساماندهی گردشگری غار آبی سهولان آغاز شده است و تا پایان آذر ماه امسال اجرا خواهد شد.
اکرم علیزاده افزود: غار آبی سهولان، با داشتن ظرفیتهای کمنظیر و بخشهایی از دریاچه زیرزمینی، یکی از مهمترین جاذبههای طبیعی آذربایجانغربی و شهرستان مهاباد به شمار میرود و میتواند به یکی از مقاصد ژیو توریسم بینالمللی تبدیل شود.
علیزاده اظهار کرد: از جمله اقدامات مهم این طرح، ساماندهی ورودی غار و مهار سنگ حدود ۴۰۰ تنی بالای ورودی است که توسط کارشناسان بررسی و هفته آینده نهایی خواهد شد.
وی گفت: مطالعات این طرح همچنین شامل بررسی علت کاهش سطح آب داخل غار، پایش کیفیت چشمههای زیرزمینی و حفاظت از منابع آبی خواهد بود.
علیزاده گفت: همچنین نحوه پذیرش گردشگران، ایجاد سالن انتظار و ارائه خدمات رفاهی استاندارد نیز در دستور کار قرار دارد.
مجری طرح جامع تفصیلی غار سهولان اضافه کرد: با تصویب نهایی طرح تا پایان آذرماه، عملیات اجرایی آن با اعتبار اولیه ۱۰ میلیارد ریال آغاز میشود تا غار سهولان به یکی از نمونههای موفق گردشگری پایدار و مقصدی بینالمللی تبدیل شود.
صلاح کردستانی، معاون هماهنگی امور عمرانی فرماندار شهرستان مهاباد هم گفت: مطالعات طرح جامع غار سهولان حدود ۷۰ درصد پیشرفت داشته و امیدواریم تا دو ماه دیگر یعنی تا پایان آذر ماه این طرح نهایی اعلام و عملیات اجرایی آن آغاز شود تا در نوروز سال آینده شاهد جذب گردشگران بیشتری به منطقه باشیم.
غار آبی سهولان، دومین غار آبی بزرگ ایران پس از غار علیصدر همدان، در ۴۳ کیلومتری مهاباد و در مسیر جاده مهاباد–بوکان واقع شده است.