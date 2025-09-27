به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مراسم جمعۀ جار با حضور صد‌ها نفر از مردم در روستای خاوه اردهال برگزار شد و مردم این منطقه به پیشواز برگزاری مراسم قالی‌شویان اردهال رفتند.

در این مراسم که در اولین جمعه پاییز برگزار می‌شود بعد از قرائت دعای ندبه و عطرافشانی قبور مطهر شهدای روستا، برنامه چاووش خوانی، دمام زنی و پرچم زنی از روستای خاوه شروع شد، با حرکت پیاده کاروان عاشقان اهل بیت علیهم السلام در مسیر ۱۰ کیلومتری روستا‌های خاوه، ریجان، لاران، غیاث آباد ادامه یافت و در بارگاه مطهر سلطان علی بن امام محمدباقر(ع) به اتمام رسید.

نصب پرچم عزای امامزاده علی ابن امام محمد باقر علیه السلام که «پرچم زنی» گفته می‌شود نیز در جمعۀ جار و در حاشیه جاده‌های منتهی به حرم این امامزاده واجب التعظیم، بربلندای کوه‌ها و تپه ها، و در کوچه‌ها و معابر روستا‌های منطقه توسط «ستاد وارثان شهادت» انجام می‌شود.

این روز که بین مردم به «جمعۀ جار» معروف است، روز فراخوانی مردم به برگزاری مراسم قالی شویان در جمعه دوم پاییز در مشهد اردهال است.

«جمعۀ جار» پیام آور فرارسیدن سالروز شهادت شهید دشت اردهال، امامزاده مظلوم، حضرت سلطان علی بن امام محمد باقر(ع) است.

حضرت سلطان علی‌ بن امام محمد باقر(ع) برادر حضرت امام جعفر صادق(ع) در سال ۱۱۳ هجری قمری به دعوت اهالی فین کاشان از سوی پدر بزرگوارشان برای ترویج دین اسلام به این خطه مأموریت یافت.

بر پایه بعضی اسناد، شهادت فرزند حضرت امام محمد باقر(ع) در روز ۲۷ جمادی‌ الثانی سال ۱۱۶ هجری قمری همزمان با ماه مهر و حدود ۵۵ سال بعد از واقعه کربلا در خطه اردهال رخ داده است.

از این رو مراسم سنتی مذهبی قالیشویان مشهد اردهال کاشان هر سال در دومین جمعه مهر ماه در مشهد اردهال کاشان برگزار می‌شود.