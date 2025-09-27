پخش زنده
فاز دوم برنامه «ترنج»، طرحی مشترک میان وزارت ورزش و جوانان و یونیسف با هدف ارتقای مهارتها و ایجاد فرصتهای شغلی برای نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۴ سال، رسماً در ۱۱ استان کشور آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، خاطره کلیبری، مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان، با اعلام این خبر، جزئیات اجرایی فاز دوم را تشریح کرد.
مدیرکل مشارکتهای اجتماعی وزارت ورزش و جوانان گفت: پس از فراخوانی گسترده برای جذب سازمانهای مردمنهاد (سمنهای) فعال در این حوزه، ۱۱ نماینده از ۱۱ استان کشور انتخاب شده و دوره توجیهی اولیه را پشت سر گذاشتهاند.
کلیبری افزود: مرحله بعدی این طرح شامل مصاحبههای حضوری با حضور نمایندگانی از یونیسف، دفتر امور بینالملل وزارت ورزش و جوانان و اداره کل مشارکتهای اجتماعی جوانان است که از ۶ مهرماه آغاز میشود. این فرآیند تضمین میکند که افراد منتخب، شایستگی لازم برای پیشبرد اهداف برنامه را دارا باشند.
برنامه «ترنج» با هدف قرار دادن جوانان در مسیر پیشرفت و خودکفایی، خدماتی چون کسب مهارتهای شغلی را ارائه میدهد.
نتایج فاز اول این برنامه، که در استانهای کرمانشاه، اصفهان، قم، شاهرود و قشم به اجرا درآمد، حاکی از آموزش ۱۲۰۰ جوان و نوجوان و ورود ۳۰۰ نفر از آنان به بازار کار است. اجرای فاز دوم در ۱۱ استان جدید، نویدبخش گسترش این دستاوردها و ایجاد فرصتهای بیشتر برای نسل جوان در سراسر کشور است.