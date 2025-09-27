وزیر نیرو اعلام کرد: براساس قول پیمانکار، پروژه انتقال آب زیاران به بیلقان کرج تا ۱۰ روز آینده تکمیل می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، «عباس علی آبادی» روز شنبه در حاشیه بازدید از روند تکمیل پروژه انتقال آب زیاران به بیلقان، افزود: این طرح در مراحل پایانی قرار دارد و عملیات انتقال آب هم‌اکنون به شهر‌های هشتگرد و کرج آغاز شده و در ادامه مسیر به تهران نیز خواهد رسید.

وی با اشاره به اهمیت این پروژه برای تاب‌آوری شبکه آبرسانی پایتخت گفت: طول مسیر خط انتقال حدود ۶۲ کیلومتر است و اکنون تنها حدود ۴۰۰ متر پایانی آن باقی مانده است.

وزیر نیرو اضافه کرد: تخصیص آب برای استان‌های البرز و تهران در چارچوب سهمیه‌های تعیین‌شده تغییری نکرده و این پروژه با هدف جایگزینی خطوط فرسوده و تأمین آب اضطراری در شرایط بحران اجرا شده است.

وی ضمن قدردانی از همکاری مردم استان‌های قزوین و البرز تأکید کرد: این همبستگی نشان داد که حتی در شرایط سخت، روند توسعه و پیشرفت کشور متوقف نمی‌شود.

پروژه انتقال آب زیاران به بیلقان ۱۵ مهرماه به بهره‌برداری می‌رسد

رییس سازمان بازرسی کشور نیز در حاشیه بازدید از پروژه انتقال آب زیاران به بیلقان، گفت: این طرح ۲ تا سه سال پیش آغاز شده بود، اما در سال جاری با کار جهادی و همت جمعی مسوولان، سرعتی ۲ برابر سال‌های گذشته پیدا کرده است.

«ذبیح الله خدائیان» افزود: بخش عمده کار که در سطح شهر و مناطق سخت‌گذر قرار داشت، در همین ۶ ماهه نخست امسال انجام شد و این نشان داد که اگر اراده و هماهنگی وجود داشته باشد، طرح‌های بزرگ ملی می‌توانند در مدت کوتاهی به نتیجه برسند.

وی با اشاره به قول مجریان پروژه خاطرنشان کرد: طبق برنامه‌ریزی، این طرح تا ۱۵ مهرماه تکمیل و عملیات آبگیری آغاز خواهد شد. این دستاورد نتیجه تلاش شبانه‌روزی و هماهنگی همه دستگاه‌هاست و از همه مسوولان و دست‌اندرکاران قدردانی می‌کنم.

با همدلی و کار جهادی، پروژه انتقال آب زیاران به بیلقان در موعد مقرر تکمیل می‌شود

استاندار البرز در ادامه بازدید از پروژه انتقال آب زیاران به بیلقان گفت: این طرح با یک همت جمعی و کار جهادی که در ۶ ماه اخیر شکل گرفت به مراحل پایانی رسیده و ظرف ۱۰ تا ۱۵ روز آینده به طور کامل به بهره‌برداری می‌رسد.

«مجتبی عبداللهی» افزود: حدود یک‌ونیم ماه است که بخشی از آب برداشت‌شده این پروژه به تهران منتقل شده و با تکمیل پروژه، انتقال کامل محقق خواهد شد. این همدلی و انسجام میان دستگاه‌ها و پیمانکاران، سرعت فوق‌العاده‌ای به اجرای کار بخشیده است.

استاندار البرز با اشاره به دیگر طرح‌های زیربنایی در استان گفت: بخشی از مسیر خط انتقال آب از کنار اتوبان گذر کرده و با وجود دشواری‌های فنی، خوشبختانه خللی در روند کار ایجاد نشده است. همچنین تلاش می‌کنیم کنارگذر شمالی نیز تا پایان آذرماه با حضور رییس‌جمهور به بهره‌برداری برسد.

وی تاکید کرد: این پروژه نشان داد که با همدلی ملی و استانی می‌توان طرح‌های مهم را در موعد مقرر یا حتی زودتر به سرانجام رساند.

پروژه خط انتقال پایدار آب از زیاران به بیلقان در دولت وفاق ملی با سرعت در حال تکمیل است و بزودی مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد.

در بخش اجرا، رکورد نصب ۶۸۲ متر خط لوله ۲ هزار میلی‌متری در یک روز و اجرای ۱۱ کیلومتر خط لوله در یک ماه، از جمله دستاورد‌های فنی پروژه پروژه خط انتقال پایدار آب از زیاران به بیلقان است که با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های اجرایی محقق شده است.

همچنین، در بخش تامین تجهیزات، تمام شیرآلات و اتصالات مورد نیاز طرح با تکیه بر توان شرکت‌های داخلی و در زمان‌بندی کمتر از سه ماه، طراحی و تولید شده‌اند که نشان از ظرفیت بالای مهندسی و صنعتی کشور در حوزه زیرساخت‌های آبی دارد.

یکی از ویژگی‌های منحصر‌به‌فرد این طرح، پیچیدگی‌های حقوقی و اجرایی مسیر آن است. تملک اراضی و رفع معارضین این پروژه را به یکی از پیچیده‌ترین پروژه‌های سامانه‌های انتقال آب کشور تبدیل کرده است. در مسیر این پروژهمحدوده‌های باغی در کردان و کوهسار، اراضی شخصی، منابع طبیعی و همچنین بخش‌های صنعتی نظیر سوپا، برکت، بهارستان و امثال آن وجود دارد که نیاز به هماهنگی گسترده با نهاد‌های مختلف داشته است.

حمایت و پیگیری مستمر دولت چهاردهم، به‌ویژه از سوی وزارت نیرو و استانداری‌های تهران و البرز به همراه تأمین اعتبارات لازم، نقش تعیین‌کننده‌ای در پیشبرد سریع‌تر پروژه ایفا کرده‌اند. شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران به‌عنوان مجری این طرح ملی، با اتکا به توان مهندسی داخلی، مسئولیت اجرای این پروژه ملی را برعهده دارد.

پروژه زیاران به بیلقان، گامی استوار برای تقویت امنیت آبی پایتخت و شهر کرج و نمادی از عزم ملی در پاسخ به یکی از مهم‌ترین نیاز‌های راهبردی کشور است؛ طرحی که مهندسی هوشمندانه آن، تلفیقی از بهره‌وری، پایداری و آینده‌نگری را به نمایش می‌گذارد.