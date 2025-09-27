اشعار مربوط به سید حسن نصرالله در کتاب «طریق نصرالله» به چاپ می‌رسد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداو سیما، مهدی عبداللهی شاعر در حاشیه مراسم محفل شعر «قصیده اقتدار» افزود: این محفل به مناسبت نخستین سالگرد شهادت علامه سید حسن نصرالله و همزمان با هفته دفاع مقدس، برگزار می‌شود.

وی افزود: در این محفل شعر «قصیده اقتدار» ۱۰ شاعر برجسته کشور حضور دارند.

عبداللهی گفت: در این آیین، شاعران انقلابی با قرائت اشعار خود، ضمن گرامیداشت یاد و نام سید جبهه مقاومت، رشادت‌ها و ایثارگری‌های رزمندگان دفاع مقدس را بازخوانی کردند.

وی افزود: کتاب «طریق نصرالله» شامل مجموعه‌ای از سروده‌های شاعران در وصف مجاهدت‌های علامه نصرالله در نشر صریر بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس منتشر می‌شود.

این اولین محفل شعری در سالگرد سید حسن نصرالله است که برگزار می‌شود.

کتاب «ضاحیه مقدسه» کتابی با زبان شعر درباره سید حسن نصرالله از جمله آثاری است که پیش از این منتشر شده است.