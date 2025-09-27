سالانه بیش از ۸۱ میلیون قطعه انواع ماهیان زینتی به صورت سنتی و صنعتی در اصفهان تولید و به بازار عرضه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ با این حال با افزایش ۳۰۰ برابری هزینه‌های تولید و نبود ترمینال تخصصی برای صادرات، نیمی از سود حاصل از تلاش تولید کنندگان به جیب افراد سودجو می‌رود.

در استان اصفهان ارزش تولید ماهیان زینتی ۸ میلیون دلار است که بخش عمده‌ای از آن در جیب دلالان می‌رود.

۶۰ درصد از ماهیان زینتی در آب شیرین و ۳۰ درصد در آب شور تولید می‌شوند، ۲۵ درصد از تولیدکنندگان ماهیان زینتی در کشور جزو تولیدکنندگان بزرگ، ۵۵ درصد متوسط و ۲۵ تا ۳۰ درصد جزو تولیدکنندگان خرد هستند.

اصفهان، تهران، قزوین، مرکزی، فارس، البرز و آذربایجان شرقی تولیدکنندگان ماهیان زینتی در کشور هستند و سال گذشته ارزش صادرات ماهیان زینتی ایران به ۹۰۷ هزار دلار رسید و در این سال ۶۴۳ هزار دلار هم واردات انجام شد.