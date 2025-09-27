به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، تاکستان، پایتخت انگور ایران، میزبان جشنواره ملی انگور بود؛ رویدادی که در آن طبیعت سخاوتمند دسترنج باغداران تاکستانی به ضیافتی از رنگ و طعم بدل شد. این جشنواره که با هدف معرفی و عرضه محصولات ناب تاکستان برگزار شد، با استقبال پرشور مردم و بازدیدکنندگان همراه بود و افتخاری برای این شهر محسوب می‌شود.

در این جشنواره، بیش از ۳۰ غرفه به عرضه محصولات متنوع انگور اختصاص یافته بود که بیش از ۷۰ نوع محصول تولیدی از این میوه ارزشمند را به نمایش گذاشتند. از دانه‌های قرمز گرفته تا انگور آمپول و محلی، انواع انگور با قیمت‌های مناسب در معرض دید بازدیدکنندگان قرار گرفت.

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های جشنواره، غرفه‌های پخت و عرضه شیره انگور بود. کارشناسان در این غرفه‌ها، روش‌های تهیه شیره از انگورهای بی‌دانه و کشمشی را آموزش دادند و بر خواص بی‌نظیر آن برای سلامتی، به ویژه به عنوان جایگزینی سالم برای صبحانه و شیرین‌کننده طبیعی، تاکید کردند. شفافیت شیره به عنوان معیاری برای سنجش کیفیت آن معرفی شد.

فرماندار شهرستان تاکستان، سلمانی، با اشاره به ۳۲ هزار هکتار باغ انگور و تولید ۱۰۲ نوع رقم انگور در این شهرستان، بر اهمیت این محصول در اقتصاد منطقه تاکید کرد. بازدیدکنندگان نیز از این تنوع بی‌نظیر انگور ابراز شگفتی کرده و آن را تجربه‌ای جدید برای خود دانستند.

جشنواره ملی انگور تنها به نمایش محصولات کشاورزی محدود نشد، بلکه جلوه‌هایی از فرهنگ غنی و صنایع دستی مناطق مختلف کشور را نیز به نمایش گذاشت. مرتضی رحمانی، سرپرست میراث فرهنگی تاکستان، از حضور ۶ گروه آیینی از استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوی و گیلان (تالش) خبر داد که به غنای این رویداد فرهنگی افزودند.

جشنواره ملی انگور تاکستان، پس از دو روز برگزاری پربار در بوستان تمدن این شهر، به کار خود پایان داد و خاطره‌ای شیرین از طعم انگور و رنگ فرهنگ را در ذهن بازدیدکنندگان به یادگار گذاشت. خبرگزاری صدا و سیما گزارش این رویداد مهم را منتشر کرده است.