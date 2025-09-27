به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ سرهنگ شکرالله پورخاقان گفت ماموران انتظامی مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی شهرضا، هنگام کنترل خودرو‌های عبوری به ۲ دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر آنها را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

وی در ادامه افزود: در بازرسی از این خودرو‌ها ۳ هزار ۵۰۰ کیلو انواع میوه شامل موز، اووکادو وآناناس خارجی که فاقد هرگونه مدارک معتبر گمرکی بوده و به صورت قاچاق تهیه شده بودند، کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا ارزش میوه‌های کشف شده را ۹ میلیارد ۵۰۰ میلیون ریال اعلام کرد و گفت: در این رابطه رانندگان متخلف خودرو‌ها با تشکیل پرونده برای رسیدگی قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.