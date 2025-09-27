به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، نشست بزرگداشت شخصیت مولانا جلال‌الدین بلخی در اسلام‌آباد برگزار شد.

این همایش با حضور اساتید دانشگاه‌ها، پژوهشگران و علاقه‌مندان به فرهنگ و ادب فارسی همراه بود و محور اصلی آن بزرگداشت شخصیت مولانا جلال‌الدین بلخی بود.

در این نشست، سخنرانان با اشاره به جایگاه علمی و عرفانی مولانا، تأثیرات اندیشه‌های وی بر فرهنگ اسلامی و ادبیات فارسی را تبیین کردند.

از مهم‌ترین بخش‌های این مراسم، رونمایی از کتاب "سپه‌سالار" درباره زندگی مولانا بود که برای نخستین بار به زبان اردو ترجمه شده است. این اقدام گامی ارزشمند برای معرفی ابعاد شخصیتی و فکری مولانا به مخاطبان پاکستانی محسوب می‌شود.

شرکت‌کنندگان ترجمه کتاب سپه‌سالار را پلی میان زبان و فرهنگ دو ملت دانستند و ابراز امیدواری کردند که این کتاب بتواند نسل جوان پاکستان را بیش از پیش با افکار مولانا آشنا سازد.

این مراسم با استقبال چشمگیر اساتید و دانشجویان همراه شد مولانا در فرهنگ شبه قاره همچنان چراغی فروزان در مسیر فرهنگ و ادب فارسی و اندیشه‌های معنوی است.