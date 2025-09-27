به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ مدیر گروه جهادی بیسیج فرهنگیان گفت: معلمان نیکوکار این استان با تهیه و توزیع ۳۵۰ بسته کامل لوازم التحریر و ۷۳ روپوش مدرسه توانستند، دل دانش آموزان نیازمند را دراولین روز مدرسه در راه آموختن دانش شاد کنند.

شکوفه گلبارانی با اشاره به اینکه این مرکز نیکوکاری از هشت سال قبل فعالیت خود را درقالب بسیج فرهنگیان آموزش و پرورش استان البرزشروع کرده است، خاطرنشان کرد: دانش آموزان بی بضاعت از سوی این گروه جهادی شناسایی و مورد حمایت قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه دانش آموزان برای حضور در کلاس درس معلمان نیاز به آرامش دارند تا بتوانند خوب درس بخوانند، یادآورشد: شایسته نیست که دانش آموزی به دلیل نداشتن امکانات اولیه برای درس خواندن از تحصیل باز بماند.وقتی کودکی به‌دلیل نداشتن لوازم اولیه همانند دفتر، مداد یا کیف مدرسه از درس عقب می‌ماند درواقع فرصت‌های بزرگی از زندگی‌اش را از دست می‌دهد.