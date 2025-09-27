در آستانه سالروز شهادت رهبران مقاومت اسلامی لبنان و سردار عباس نیلفروشان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای بر پایبندی به آرمان‌های مقاومت و وفاداری به خون شهیدان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این بیانیه آمده است:

امنیت و عزت امت اسلامی حاصل ایثار و مقاومت دانسته شده و مقاومت فعال، تنها راه عقلانی مقابله با استکبار معرفی شده است.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تجلیل از رهبری شیخ نعیم قاسم، حمایت همه‌جانبه خود را از حزب‌الله لبنان اعلام کرده و شکست طرح‌های آمریکا و صهیونیسم را قطعی دانسته است.

همچنین تأکید شده مقاومت نه‌تنها تضعیف نشده است؛ بلکه به عنوان عامل موازنه‌ساز منطقه‌ای، روزبه‌روز نیرومندتر می‌شود.

در این بیانیه، پشتیبانی از مقاومت تا آزادسازی کامل قدس شریف را مأموریتی الهی و غیرقابل توقف خوانده است.

در پایان این بیانیه، شهادت رهبران مقاومت نقطه عطفی در بیداری اسلامی و تقویت جبهه ضدصهیونیستی معرفی شده است.