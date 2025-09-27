مدیر تیم فوتبال سپاهان گفت: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از مدت‌ها قبل تمامی اقدامات لازم برای برگزاری بازی با موهون باگان را تدارک دیده است و برای میزبانی در آمادگی کامل قرار دارد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، احمد جمشیدیان درباره آخرین وضعیت میزبانی از تیم فوتبال موهون باگان هند اظهار داشت: باشگاه فولاد مبارکه سپاهان از مدت‌ها قبل تمامی اقدامات لازم برای برگزاری این دیدار را تدارک دیده است و برای میزبانی در آمادگی کامل قرار دارد، ناظران و داوران این مسابقه نیز طبق برنامه، امروز در اصفهان حضور پیدا خواهند کرد.

وی ادامه داد: تمامی الزامات مسابقه اعم از زیرساخت‌های ورزشگاه نقش‌جهان، شرایط اسکان و تردد، هماهنگی‌های امنیتی، انتظامی و اجرایی و همچنین حضور عوامل رسمی مسابقه شامل ناظر و داوران فراهم شده و در حال حاضر همه چیز برای برگزاری بازی مهیا است.

جمشیدیان تصریح کرد: با این حال، تا این لحظه هیچ‌گونه مکاتبه یا اطلاع‌رسانی رسمی از سوی باشگاه موهون باگان هند با باشگاه سپاهان در خصوص عدم حضور این تیم در اصفهان انجام نشده است.

مدیر تیم فوتبال سپاهان خاطرنشان کرد: ما به عنوان میزبان، طبق مقررات موظف بودیم کلیه شرایط لازم را فراهم کنیم و این کار را با دقت و مسئولیت‌پذیری کامل انجام داده‌ایم.

وی یادآور شد: در هر صورت سپاهان به تعهدات خود پایبند بوده و تمام توان خود را برای میزبانی شایسته این مسابقه به‌کار گرفته است.