به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، بر اساس اعلام فرمانده قرارگاه مرکزی مهارت آموزی کارکنان وظیفه نیرو‌های مسلح از روز چهارشنبه ۹ مهر ثبت نام تسهیلات اشتغال سال ۱۴۰۴ به سربازانی که حداکثر پنج سال از تاریخ ترخیص آنها گذشته، آغاز می‌شود.

این وام ۱۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت هفت ساله و کارمزد چهار درصد است و متقاضیان واجد شرایط باید از طریق سامانه «سماسو» ثبت نام کنند.

کسانی که سال گذشته ثبت نام کردند در اولویت دریافت این وام هستند و متقاضیان از طریق سایت sarbazmaher.ir از جزئیات وام مطلع شوند.