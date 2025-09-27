خراسان جنوبی به پیشواز «ایران جان» میرود
همزمان با هفته گردشگری، مانور برنامه «ایران جان» در نقاط مختلف استان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی،
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: برنامه «ایران جان» تمام حوزهها از جمله گردشگری طبیعی، تاریخی، کشاورزی، آیینها، رویدادها و جشنوارهها را در قالب ویدئوهای ضبط شده پوشش میدهد و پخش زنده جشنواره غذا، بازیهای بومی و محلی، و آیینهای قابل اجرا نیز در بازههای زمانی مختلف برنامهریزی شده است.
برآبادی با اشاره به پیگیری ثبت ملی "تاریکترین آسمان ایران" در کویر سهقلعه و همچنین برگزاری رویداد گردشگری نجوم در این منطقه افزود: در هفته گردشگری، ۲۷ عنوان برنامه فرهنگی اجرا خواهد شد و ۲۹ پروژه در بخشهای دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد.
وی گفت: از دیگر برنامههای پیشبینیشده میتوان به برگزاری «میز گردشگری کودک»، تورهای آشنایی با مشاغل مختلف، بوتکمپ گردشگری و برنامههای ویژه توانخواهان و معلولان اشاره کرد.