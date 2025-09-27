به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان جنوبی، مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در برنامه پرسمان صدا و سیمای استان گفت: برنامه «ایران جان» تمام حوزه‌ها از جمله گردشگری طبیعی، تاریخی، کشاورزی، آیین‌ها، رویداد‌ها و جشنواره‌ها را در قالب ویدئو‌های ضبط شده پوشش می‌دهد و پخش زنده جشنواره غذا، بازی‌های بومی و محلی، و آیین‌های قابل اجرا نیز در بازه‌های زمانی مختلف برنامه‌ریزی شده است.

برآبادی با اشاره به پیگیری ثبت ملی "تاریک‌ترین آسمان ایران" در کویر سه‌قلعه و همچنین برگزاری رویداد گردشگری نجوم در این منطقه افزود: در هفته گردشگری، ۲۷ عنوان برنامه فرهنگی اجرا خواهد شد و ۲۹ پروژه در بخش‌های دولتی و خصوصی با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده می‌توان به برگزاری «میز گردشگری کودک»، تور‌های آشنایی با مشاغل مختلف، بوت‌کمپ گردشگری و برنامه‌های ویژه توان‌خواهان و معلولان اشاره کرد.