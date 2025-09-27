معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی تاکید کرد: گردشگری نه تنها یک صنعت اقتصادی، بلکه ابزاری تمدن‌ساز و راهبردی برای ارتقای جایگاه ایران در سطح منطقه و جهان است.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، انوشیروان محسنی‌بندپی در آیین افتتاحیه و گرامیداشت روز جهانی و هفته گردشگری که عصر امروز با حضور سیدرضا صالحی‌امیری، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و جمعی از شخصیت‌های داخلی و خارجی در سالن همایش‌های هتل هما تهران برگزار شد، با اشاره به اهمیت این روز گفت: امروز، پنجم مهر ماه، روز جهانی گردشگری است که روزی بسیار مهم و مبارک برای این حوزه به شمار می رود.

وی با تبیین نقش راهبردی گردشگری در مناسبات بین‌المللی افزود: گردشگری در حقیقت موجب پیوند ملت‌ها، ارتقای فرهنگ عمومی و ایجاد شکوفایی اقتصادی می‌شود. این پدیده نوین، تحولی عظیم را رقم زده و بستری فراهم می‌ کند که بتوانیم در مسیر دستیابی به صلح پایدار گام برداریم.

محسنی‌بندپی با اشاره به شعار سال جاری سازمان جهانی گردشگری گفت: حفظ منابع طبیعی، صیانت از سیاره زمین و حفاظت از محیط‌زیست باید در صدر اولویت‌های گردشگری قرار گیرد تا بدین‌وسیله هم درآمدزایی پایدار و هم آینده‌ای سبز و پویا برای کشور و جهان تضمین شود.

وی همچنین به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد ایران در این حوزه اشاره کرد و افزود: ایران عزیز با تمدنی کهن و جاذبه‌های بی‌بدیل خود، فرصت‌های متنوعی را برای هر نوع گردشگر فراهم کرده و این مزیت‌ها می‌تواند به‌عنوان موتور محرکه توسعه ملی عمل کند.

معاون گردشگری وزارت میراث‌فرهنگی با تأکید بر سه راهبرد اصلی این وزارتخانه در شکوفایی ظرفیت‌های گردشگری گفت: نخستین راهبرد، تقویت جایگاه گردشگری در نظام حکمرانی است که بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی همچون بندهای الف و ب تبصره ۱۵ و صندوق توسعه ملی را شامل می‌شود.

راهبرد دوم، توسعه ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی است؛ به‌ویژه تعامل با کشورهای حوزه تمدنی نوروز، کشورهای همسایه و سایر ملت‌ها. و نهایتاً راهبرد سوم، تسهیل فرایندها و تفویض اختیارات در حوزه گردشگری است که می‌تواند به تسریع در اجرا و اثربخشی سیاست‌ها منجر شود.

محسنی‌بندپی با تأکید بر جایگاه استراتژیک گردشگری در توسعه فرهنگی و اقتصادی کشور افزود: گردشگری پدیده‌ای تحول‌آفرین است که ضمن ارتقای فرهنگ عمومی، بستری برای شکوفایی اقتصادی و تقویت صلح پایدار فراهم می‌کند.