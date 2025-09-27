به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداری‌های خراسان رضوی در حاشیه آیین رونمایی و اهدای ناوگان خودرو‌های خدمات شهری به شهرداری‌های خراسان رضوی گفت: این تعدادخودرو از ابتدای سال جاری تاکنون، به شهرداری‌های استان تحویل شده است،

طیبی افزود: در مرحله نخست ۴۲ دستگاه انواع خودروی خدمات شهری به ارزش ۲۵۰ میلیارد تومان تهیه و واگذار شد و در مرحله دوم نیز ۳۹ دستگاه خودروی آتش‌نشانی، ۲۴ دستگاه کامیون شاسی، پنج دستگاه بیل مکانیکی، لودر و تراگریدر و ۲۰ دستگاه انواع خودرو‌های نیمه سنگین در مجموع با حدود هزار میلیارد تومان تأمین و اهدا شده است.

وی گفت: باور ما این است که اگر مدیریت شهری هم در مرکز استان و هم شهرستان‌های دیگر موردحمایت و تقویت قرار بگیرد، این فضا می‌تواند منجر به ایجاد زیرساخت‌هایی شود که اثرات مثبت و مؤثر آن در سایر بخش‌ها از جمله اقتصاد و خدمت به مردم نمایان خواهد شد.

طیبی افزود: بر همین اساس، سازمان همیاری شهرداری‌های استان بدون هر نوع بودجه حمایتی و در مقام یک نهاد درآمد هزینه، متمرکز است تا ابزار‌های خدمت‌رسانی مؤثرتر شهرداری‌ها در خراسان رضوی را تأمین و در اختیارشان قرار دهد.