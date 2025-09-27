حسین صیادی فعال صنعت دارو در گفتگو با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما با اشاره به شرایط مطلوب تولید دارو در کشور گفت: نه تنها در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه، بلکه حتی پس از آن نیز تولید در هیچ واحد داروسازی متوقف نشد.

این فعال صنعت دارو درباره وضعیت ماشین‌آلات داروسازی نیز گفت: اکنون بسیاری از شرکت‌های داخلی ماشین‌آلات مورد نیاز را تولید می‌کنند و تجهیزاتی که پیش‌تر وارد می‌شد، امروز در داخل ساخته می‌شود.

وی مزیت ماشین‌آلات داخلی را خدمات پس از فروش دانست و افزود: در صورت استفاده از دستگاه خارجی، تعمیرات توسط تکنسین‌های شرکت سازنده زمان‌بر و پرهزینه است؛ اما سازنده داخلی به‌راحتی در محل کارخانه حضور می‌یابد و مشکل را رفع می‌کند.

وی با اشاره به سیاست سازمان غذا و دارو و وزارت صمت مبنی بر ممنوعیت واردات کالای مشابه ساخت داخل و استفاده از تولیدات داخلی، تأکید کرد: ترجیح تولیدکنندگان نیز استفاده از تجهیزات ایرانی است و به عنوان مثال دستگاه‌های پیشرفته‌ای همچون بلیستر قرص، پرس و روکش‌زنی ساخت داخل را اخیراً تهیه و در کارخانه نصب کرده و استفاده می‌کنیم.

صیادی گفت: بخش قابل توجهی از مواد اولیه نیز تولید داخل است و حتی در یک نمونه، دارویی با استفاده از مواد اولیه داخلی اثربخشی بیشتری در مقایسه با مشابه وارداتی داشت.

وی افزود: تأمین به موقع مواد اولیه از محل تخصیص ارز بزرگ‌ترین چالش این صنعت است، با این حال تولیدکنندگان داخلی توانسته‌اند بخش زیادی از نیاز کشور را با اتکا به ظرفیت‌های بومی پاسخ دهند.