به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛ این رقابت های هیجان‌انگیز که در رده‌های سنی مختلف به‌ویژه جوانان برگزار شد، صحنه زورآزمایی و نمایش قدرت و تکنیک ورزشکاران برتر کشور بود. در پایان این رویداد ملی، نفرات اول تا سوم هر دسته به روی سکو رفتند و جوایز خود را دریافت کردند. منتخبین این رقابت‌ها نیز به‌عنوان برترین‌های این رشته راهی مسابقات مچ‌اندازی کشور شدند تا در سطح ملی بدرخشند.

رئیس هیئت پرورش اندام و بدنسازی ساوجبلاغ، با اشاره به کیفیت بالای رقابت‌ها گفت: سطح این مسابقات در رده سنی جوانان، پیشکسوتان چشمگیر بود و نشان‌دهنده رشد و استعداد‌های بالای مچ‌اندازی در کشور است.

حسین سلیمان گفت: این رقابت‌ها گامی مهم در توسعه ورزش مچ‌اندازی و شناسایی استعداد‌های برتر این رشته در سطح ملی ارزیابی می‌شود.