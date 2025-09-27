برگزاری جام بزرگ مچاندازی در ساوجبلاغ
جام بزرگ مچاندازی به مناسبت اجلاسیه ۴۳۲ شهید ساوجبلاغ با حضور بیش از ۱۰۰ ورزشکار از ۱۰ استان کشور در سالن همایشهای شهرداری هشتگرد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز؛
این رقابت های هیجانانگیز که در ردههای سنی مختلف بهویژه جوانان برگزار شد، صحنه زورآزمایی و نمایش قدرت و تکنیک ورزشکاران برتر کشور بود. در پایان این رویداد ملی، نفرات اول تا سوم هر دسته به روی سکو رفتند و جوایز خود را دریافت کردند. منتخبین این رقابتها نیز بهعنوان برترینهای این رشته راهی مسابقات مچاندازی کشور شدند تا در سطح ملی بدرخشند.
رئیس هیئت پرورش اندام و بدنسازی ساوجبلاغ، با اشاره به کیفیت بالای رقابتها گفت: سطح این مسابقات در رده سنی جوانان، پیشکسوتان چشمگیر بود و نشاندهنده رشد و استعدادهای بالای مچاندازی در کشور است.
حسین سلیمان گفت: این رقابتها گامی مهم در توسعه ورزش مچاندازی و شناسایی استعدادهای برتر این رشته در سطح ملی ارزیابی میشود.