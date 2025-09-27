پخش زنده
فرمانده انتظامی استان یزد از کشف ۸۲ فقره سرقت در هفته گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردار احمد نگهبان به تشریح عملکرد ماموران پلیس یزد در خصوص مقابله با سرقت پرداخت و گفت: ماموران پلیس شهرستان یزد در یک هفته گذشته با اقدامات اطلاعاتی و گشت زنیهای ویژه، موفق به دستگیری ۲۹ سارق شدند.
وی افزود: سارقان به ۸۲ فقره سرقت موتورسیکلت، اماکن نیمه ساز، داخل خودرو و سرقت از معابر و منازل اعتراف کردند.
فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: همچنین ماموران پلیس یزد ۲۰ دستگاه موتورسیکلت سرقتی را کشف کرده که پس از انجام مراحل قانونی تحویل مالباختگان شد.
سردار نگهبان اظهار داشت: برخورد و دستگیری خرده فروشان موادمخدر نیز از ماموریتهای ویژه پلیس یزد است که در این خصوص نیز ۱۹ فروشنده بازداشت شدند.