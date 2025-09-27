به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرهنگ حجت اله احمدیان گفت: به منظور ساماندهی و برخورد با تخلفات صنوف، ماموران اداره نظارت بر اماکن عمومی استهبان از تعدادی واحد صنفی در نقاط مختلف این شهرستان بازدید کردند.

او افزود: در این زمینه ۱۴ واحد صنفی که ۱۳ واحد صنفی انجیر فروشی و یک واحد صنفی موتورسیکلت فروشی است، به علت تخلف پلمب شد.

فرمانده انتظامی استهبان ضمن تاکید بر ادامه طرح‌های نظارت بر اماکن و صنوف مختلف و قدردانی از همکاری خوب شهروندان استهبان با پلیس در اجرای اینگونه طرح‌ها، از مردم خواست در صورت مشاهده و یا برخورد با تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.