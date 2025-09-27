رئیس سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور به‌مناسبت روز جهانی جهانگردی، ژئوتوریسم را طلای سبز ایران نامید و بر ضرورت سرمایه‌گذاری هوشمند و تربیت نیروی متخصص برای تبدیل این ظرفیت به ثروت پایدار تأکید کرد.

ژئوتوریسم، طلای سبز ایران و فرصتی برای ثروت پایدار

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، داریوش اسماعیلی ایران را گنجینه‌ای بی‌نظیر از مواهب زمین‌شناختی دانست که از زاگرس تا آتشفشان‌های دماوند و سهند، کلوت‌های لوت، گنبدهای نمکی و غارهای خاص را در برمی‌گیرد، این موزه طبیعی و گسترده، نه تنها زیبا بلکه یک کتاب باز برای درک تاریخ زمین و بستری برای اقتصاد مبتنی بر دانش است که ارزش آن هم‌سنگ با بزرگ‌ترین معادن کشور است.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذاری در عرصه زمین‌گردشگری، نمونه‌ای از تولید ثروت بر پایه خرد و آینده‌نگری است که اشتغال پایدار را در جوامع محلی به ارمغان می‌آورد و سلامت این سرمایه ملی را برای آیندگان حفظ می‌کند.

معاون وزیر صمت نقش نیروی متخصص و جوان را در توسعه این حوزه مهم دانست و گفت: مأموریت اصلی، استخراج حکمت از طبیعت و معرفی شایسته این طلای سبز به جهانیان است.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاه‌ها و مراکز علمی باید نسل جدیدی از متخصصان را تربیت کنند که این میراث زمین‌شناختی را به عنوان سرمایه‌ای جهانی حفظ و به ثروتی همیشگی تبدیل کنند.

اسماعیلی در پایان به نقش آگاهی‌بخشی عمومی اشاره کرد و افزود: راهبرد اصلی تبدیل حفاظت به منبع درآمد است، زیرا که پایداری واقعی هنگامی محقق می‌شود که منافع اقتصادی جامعه محلی و کشور در سایه حفظ سلامت این گنجینه‌های طبیعی تأمین شود.