به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، با پایان وعده ۴۰ روزه‌ اداره کل راه و شهرسازی استان برای آغاز عملیات اجرای این طرح؛ سرپرست این اداره کل گفت: در وعده داده شده‌ قبلی پیچیدگی‌های طرحی به این عظمت لحاظ نشده بود.

آنگونه که فرماندار ملایر گفته، از هفت هزار و ۵۰۰ متقاضی واجد شرایط طرح نهضت ملی مسکن، برای هزارو ۲۱۲ نفر در طرح ۵۱۵ هکتاری زمین تعیین و پس از تجهیز کارگاه از سوی پیمانکار، کار کاملا متوقف شده است.

به گفته حجت الاسلام آزادی خواه، نماینده مردم ملایر در مجلس؛ تاکنون بیش از هزار متقاضی سرمایه اولیه خود را به حساب این طرح واریز کردند.