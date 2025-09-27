به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، باتوجه به تقاضای متقاضیان مهلت ثبت‌نام در دوره‌های کاردانی فنی، کاردانی حرفه‌ای، مهندسی فناوری و کارشناسی حرفه‌ای ناپیوسته دانشگاه جامع علمی کاربردی مهر‌ماه ۱۴۰۴ تا ساعت ۲۴ دوشنبه ۷ مهر تمدید شد.

متقاضیان می‌توانند با مراجعه به پرتال اطلاع رسانی سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی sanjesh.org و همچنین پرتال اطلاع‌رسانی دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی uast.ac.ir پس از مطالعه دفترچه راهنمای پذیرش و اطلاعیه‌های مربوط، نسبت به ثبت‌نام و انتخاب رشته خود اقدام کنند.

آن دسته از داوطلبانی که پیش از این برای ثبت‌نام و انتخاب کدرشته محل‌های تحصیلی اقدام نموده‌اند، می‌توانند در صورت تمایل در مهلت تمدید شده، نسبت به مشاهده و ویرایش موارد قابل اصلاح و کدرشته‌محل‌های انتخابی خود اقدام کنند.