به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ؛ استاندار گلستان در جلسه بررسی آخرین وضعیت سد نرماب گفت: از مجموع ۱۱۰ واحدی که بنیاد پاژن متعهد به ساخت آن بوده، حدود ۹۷ واحد اجرا شده، اما درصد پیشرفت آنها متفاوت است و برخی واحد‌ها تنها ۱۰ درصد و برخی تا ۹۰ درصد پیشرفت داشته‌اند؛ و این واحد‌ها دارای زیرساخت‌هایی نظیر آب، برق، گاز و طرح انتقال هستند، اما هنوز به مرحله بهره‌برداری کامل نرسیده‌اند.

وی با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن افزود: تاکنون ۱۴۸ واحد توسط بنیاد مسکن ساخته شده که تکمیل آنها نیازمند تأمین نقدینگی بیشتر است و خرید زمین‌های زیر آب نیز انجام شده و اطلاعات دقیق در اختیار مسئولان قرار گرفته است.

او گفت: در مجموع، ۲۸۰ هکتار زمین با قیمت‌های بالا تملک شده که بخشی از اعتبار آن از محل مولدسازی دارایی‌ها تأمین خواهد شد.

استاندار گلستان همچنین به مشکلات تأمین مالی اشاره کرد: «برای اجرای کامل پروژه، نیازمند منابع مالی پایدار هستیم و با دستور رئیس مجلس شورای اسلامی، وزارت اقتصاد مکلف شده ظرف یک ماه منابع مورد نیاز را از محل مولدسازی تأمین کند..

وی در پایان با تأکید بر لزوم انعطاف در اجرای پروژه گفت: برخی شهروندان ترجیح می‌دهند مبلغ نقدی واحد خود را دریافت کرده و شخصاً اقدام به ساخت کنند. این آزادی باید در نظر گرفته شود تا روند اسکان با رضایت مردم و سرعت بیشتری انجام شود.