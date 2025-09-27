دستگیری عامل تیراندازی با کلت کمری در کوهنانی
فرمانده انتظامی شهرستان کوهدشت از دستگیری فردی که با لباس نظامی و با استفاده از یک قبضه سلاح کلت کمری اقدام به تیراندازی به سمت مغازه یک طلافروش در کوهنانی کرده بود خبر داد.
وی افزود: پس از شنیدن صدای آژیر، متهم از محل حادثه متواری شد،اما با اشراف اطلاعاتی و تلاش ماموران پليس آگاهی، طی هماهنگیهای قضائی و در عملیاتی ضربتی، دستگیر شد.
فرمانده انتظامی کوهدشت با بیان اینکه این فرد هیچگونه وابستگی نظامی ندارد و شغل آزاد دارد، در پی اختلافات قبلی، با هدف آسیب رساندن به طلافروش، اقدام به تیراندازی و تخریب شیشه مغازه وی کرده بیان کرد: پلیس با اشراف اطلاعاتی و اقتدار با افراد قانونشکن و مخل امنیت جامعه به صورت قاطع برخورد خواهد کرد.
سرهنگ امانی گفت: متهم به همراه پرونده پس از تکمیل تحقیقات پلیس به مراجع قضائی معرفی شد.