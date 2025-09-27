پخش زنده
امروز: -
جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: سرلشکر شهید علی هاشمی، افتخار خوزستان و کشور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار دریادار پاسدار علی فدوی در مراسم یادواره سرلشکر پاسدار شهید علی هاشمی، سردار هور در اهواز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس افزود: سرلشکر شهید علی هاشمی یک شخصتی ملی میباشد که نقش اثرگذار و بی بدیل در دوران دفاع مقدس داشته است.
وی با تجلیل از رشادتهای سرلشکر پاسدار علی هاشمی تاکید کرد: این فرمانده عرب خوزستان افتخار خوزستان وکل کشور است از روزهای اول تهاجم صدام و همراهانش به خاک مقدس ایران به مقابله با آنها پرداخت و به تکلیف شان عمل کردند که موجب گفتمان مقام معظم رهبری برای جوانان امرور شد.
سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان نیز در این مراسم با تبریک ایام گرامیداشت دفاع مقدس، به نقش بیبدیل شهید هاشمی در دوران جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبری بارها از این شخصیت بزرگ و ارزنده تجلیل فرمودهاند.
وی با بیان اینکه سرلشکر شهید علی هاشمی، فرماندهی سپاه ششم و همچنین فرماندهی قرارگاه نصرت در منطقه "هور" را بر عهده داشت و در مقطعی از جنگ، با طرحها و ابتکارات خود، نقش بسزایی در شکستن بنبست عملیاتها ایفا کرد، افزود: راه نورانی شهدا، باعث شکست دشمنان و پیروزی جبهه حق خواهد بود.
سرلشکرشهید علی هاشمی از فرماندهان دوران دفاع مقدس که دارای مسئولیتهایی همچون فرماندهی قرارگاه سری نصرت و سپاه ششم امام جعفر صادق بود که در سال ۱۳۶۷ پس از انجام ماموریت تخلیه جزیره مجنون، در هنگام ترک مقر فرماندهی، توسط هلیکوپترهای ارتش عراق مورد هدف قرار گرفت و در ۲۷ سالگی به درجه رفیع شهادت نائل گشت. پیکر وی ۲۲ سال بعد در سال ۱۳۸۹ شناسایی و پس از تشییع باشکوه در گلزار شهدای اهواز به خاک سپرده شد.