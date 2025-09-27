امکان جعل و سوء استفاده از اسناد دفترچهای
مدیرکل اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به وجود ۷۰ هزار سند دفترچهای شخصی و دولتی در استان، گفت: امکان جعل و سوء استفاده از این اسناد وجود دارد، بنابراین باید هر چه زودتر به سند تکبرگ تبدیل شوند.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، محمدرضا بزرگمهر بیان کرد: از وظایف اداره کل اسناد و املاک حدنگاری در همه اراضی و املاک مربوط به اشخاص حقیقی و حقوقی است که امسال تا پایان شهریور ۴۰ هزار فقره سند مالکیت در استان صادر شده است.
وی با اشاره به اینکه ۱۶ هزار سند دفترچهای قدیم هم در این مدت تعویض شده است، افزود: از دیگراولویت ها، اراضی مربوط به آموزش و پرورش است که ۸۰ درصد از این اراضی حدنگاری و برای آنها سند تک برگ صادرشده است.
وی از وجود ۷۰ هزار سند دفترچهای در دست مردم و دستگاههای دولتی خبر داد و تاکید کرد: مالکان نسبت به تعویض این اسناد اقدام کنند، زیرا امکان جعل و سوء استفاده ازاین اسناد وجود دارد.
مدیرکل اسناد و املاک استان بوشهر گفت: با وجود اتمام حدنگاری براساس قانون، اما به علت ارائه نشدن خدمت به این اسناد، هم استانی با مراجعه به ادارههای شعب صدور سند یا به دفاتر اسناد برای دریافت سند خود اقدام کنند.