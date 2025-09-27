امکان جعل و سوء استفاده از اسناد دفترچه‌ای

مدیرکل اسناد و املاک استان بوشهر با اشاره به وجود ۷۰ هزار سند دفترچه‌ای شخصی و دولتی در استان، گفت: امکان جعل و سوء استفاده از این اسناد وجود دارد، بنابراین باید هر چه زودتر به سند تک‌برگ تبدیل شوند.