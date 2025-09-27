به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: این واحد تولیدی در شهرک صنعتی داراب در زمینی به مساحت ۴۰۰۰ متر مربع و با زیر بنای هزار و ۶۰۰ متر مربع شامل سالن تولید، انبار، بخش اداری و سرایداری افتتاح شد.

محمدجواد عسکری افزود: برای ساخت و بهره برداری از این واحد تولیدی بیش از ۴۵ میلیارد تومان هزینه شده است.

محمدجواد عسکری ادامه داد: با بهره‌برداری از این واحد تولیدی علاوه بر تولید سالانه بیش از ۲۰ هزار تن خوراک دام زمینه اشتغال بیش از ۴۰ نفر هم فراهم شد.

نماینده مردم شهرستان‌های داراب و زرین دشت در مجلس شورای اسلامی گفت: استاندار فارس در ادامه با حضور در جلسه شورای اداری در مراسم تودیع و معارفه فرماندار ویژه شهرستان داراب شرکت کرد و از زحمات دو ساله خلیل اقتصادی فرماندار پیشین داراب تقدیر و سید یوسف کاظمی را به عنوان سرپرست فرمانداری ویژه داراب معرفی کرد.