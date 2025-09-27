معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه با تأکید بر جایگاه تمدنی ایران در عرصه جهانی، گردشگری را راهبردی‌ترین مسیر برای پیوند فرهنگ، تمدن و طبیعت کشور دانست.

گردشگران، بهترین حاملان پیام تمدنی ایران به جهان هستند

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سید حمید پورمحمدی عصر امروز در مراسم روز جهانی و هفته گردشگری با تبریک این مناسبت و ابراز خرسندی از حضور در جمع فعالان گردشگری، از اهتمام ویژه سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی یاد کرد و گفت: قرار دادن گردشگری در شمار اولویت‌های جدی دولت چهاردهم ، اقدامی بنیادین و راهبردی است.

وی با اشاره به آغاز فعالیت سازمان جهانی گردشگری و انتخاب روز جهانی گردشگری افزود: از آن زمان که این مهم حاصل شد جایگاه این صنعت در حوزه‌های اقتصاد، فرهنگ و گفت‌وگوی ملت‌ها گسترده‌تر شد. امروز گردشگری ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص داده است و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در این حوزه اشتغال دارند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به شعار امسال سازمان جهانی گردشگری با عنوان «گردشگری، تحول پایدار» گفت : سهم ایران در تحقق این شعار باید پررنگ و راهبردی باشد.

پورمحمدی با بیان اینکه «تمدن، فرهنگ و طبیعت سه رکن اصلی گردشگری ایران هستند» ،افزود: گردشگری حلقه وصل این سه ضلع و کیمیاگری است که می‌تواند این سرمایه عظیم را به ثروت ملی تبدیل کند. ایران فرشی از فرهنگ و تمدن دارد و تنها کشوری است که ادامه تمدن خود را بی‌وقفه حفظ کرده است.

وی با تأکید بر ضرورت نگاه تمدنی به آینده گفت: این میراث عظیم با رنج گذشتگان به ما رسیده است. پرسش اصلی این است که ما چه چیزی بر آن می‌افزاییم و چه ارمغانی به آیندگان می‌سپاریم؟

پورمحمدی همچنین بر اهمیت تسریع در جذب گردشگران تأکید کرد و افزود: گردشگران بهترین حاملان پیام تمدنی ایران به جهان هستند و باید با تدبیر و سرعت بیشتری برای میزبانی از آنان اقدام کنیم و جذب گردشگران خارجی باید با شتابی جدی و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با انتقاد از تأخیر در اجرای حساب اقماری گردشگری گفت: به مرکز آمار تأکید کرده‌ام که سهم گردشگری در اقتصاد ملی باید به‌صورت فصلی محاسبه و منتشر شود.

پورمحمدی با اشاره به حمایت‌های مالی دولت از این حوزه افزود: سال گذشته اعتبارات گردشگری افزایش یافت و اطمینان دارم این روند در سال آینده نیز ادامه خواهد داشت همچنین سقف تسهیلات این بخش به ۲۵ هزار میلیارد تومان ارتقا یافته است.

وی بر آمادگی سازمان برنامه و بودجه برای همکاری در توسعه زیرساخت‌های گردشگری و تقویت تبلیغات جهانی فرهنگ، تمدن و طبیعت ایران تأکید کرد.