در راستای توسعه کشتهای کم آب بر، کشت زعفران در شهرستان کبودراهنگ به ۵۵ هکتار رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کبودراهنگ گفت: نیاز آبی کم و ارزش اقتصادی بالا از مزیتهای کشت زعفران است که به دلیل خشکسالیهای متمادی اخیر کشت آن رو به افزایش است.
علی سرخوش افزود: امسال زعفران در این شهرستان با دستگاه تمام اتوماتیک ایرانی کشت میشود که از پیاز زعفران کمتری استفاده و برداشت نیز افزایش یابد.
او تصریح کرد: پیش بینی میشود امسال از سطح مزارع زعفران شهرستان کبودراهنگ بیش از ۵۰۰ کیلو زعفران خشک برداشت شود.