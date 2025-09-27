به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، احسان قاضی‌زاده هاشمی نماینده مردم فریمان و سرخس و بخش‌های احمدآباد و رضویه خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی در مراسم یادواره ۷۰ شهید شهر جدید بینالود و روستا‌های تابعه آن در مسجد حضرت معصومه (س) گفت: شاخص نسل جوان کشورمان نگاه استکبار ستیزی است، دشمنان نسل جوان ما را نمی‌شناسند، جوانان ما خود را ازاین نظام می‌دانند و نگاه استکبار ستیزی در خون و رگ آنان جریان دارد.

وی افزود: نظام ما به برکت خون شهدا وایثارگران مقابل دشمنان ایستادگی کرده است و این استقامت به این دلیل است که خاک کشور را از خود می‌دانند و از بیگانگان به دلیل چشم طمع به ایران متنفر هستند.

این مراسم متبرک به پرچم حرم ائمه معصومین علیهم السلام و لباس متبرک شهدا بود و ابراهیم شبان خاطراتی را از دوران دفاع مقدس و شهدای مرزبانی بازگو کرد و درپایان از خانواده شهدای این شهرتجلیل شد.

شهر جدید بینالود با هشت هزار نفر جمعیت در فاصله ۵۵ کیلومتری جنوب غربی مشهد، با افق جمعیت پذیری ۱۳۵ هزار نفر در حاشیه جاده مشهد ـ تهران، در دامنه رشته‌کوه بینالود و در مسیر جاده تاریخی ابریشم ساخته شده است.





