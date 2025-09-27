به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، فرمانده انتظامی داراب گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر اینکه افرادی در منطقه کوهستانی نوایگان اقدام به شکار پرندگان وحشی می‌کنند، بلافاصله ماموران انتظامی پاسگاه قلعه بیابان به آدرس اعلامی اعزام و خودرو مربوط به شکارچیان را مشاهده و آن را متوقف کردند.

سرهنگ سیدرحمان هاشمی افزود: سه شکارچی غیرمجاز در شهرستان داراب دستگیر و در بازرسی از خودرو مذکور، ۱۵ لاشه کبک وحشی، دو قبضه سلاح شکاری، سه دستگاه دوربین و دیگر لوازم شکار کشف شد.

فرمانده انتظامی داراب با بیان اینکه در این خصوص سه نفر دستگیر و به مرجع قضایی معرفی شدند، از شهروندان درخواست کرد در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را از طریق شماره تلفن ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.