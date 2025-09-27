پخش زنده
روند کاهشی کمینه دما طی ۲۴ ساعت آینده ادامه دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کارشناس مسئول پیشبینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان اینکه کمینه دمای هوا در مناطق مختلف استان بین یک تا ۲ درجه کاهش مییابد، گفت: بویین میاندشت به کمینه دمای هفت درجه بالای صفر و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۳۶ درجه بالای صفر به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان طی ۲۴ ساعت آینده پیشبینی میشود.
مینا معتمدی افزود: امروز بیشینه دمای کلانشهر اصفهان به ۳۵ درجه بالای صفر و کمینه آن در خنکترین ساعات بامداد فردا یکشنبه به ۱۳ درجه بالای صفر میرسد.
وی ادامه داد: بررسی آخرین نقشههای پیشیابی هواشناسی نشان میدهد، طی امروز شنبه ناپایداریهایی به صورت افزایش ابر و وزش باد به نسبت شدید تا شدید در سطح استان به ویژه مناطق جنوبی، غربی و مرکزی خواهیم داشت.
به گفته معتمدی، این ناپایداریها در ساعات بعد از ظهر در برخی مناطق مستعد با تند باد لحظهای همراه خواهد بود؛ همچنین امروز بعدازظهر در ارتفاعات مستعد استان بارش خفیف به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد: از فردا یکشنبه تا چهارشنبه جوی پایدار و آرام در سطح استان حاکم خواهد بود.