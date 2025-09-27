سفیر مالزی در ایران با تأکید بر اهمیت توسعه روابط گردشگری میان ایران و مالزی گفت: ما باید گردشگری را به‌عنوان یک نیروی قوی برای پیشبرد تحول پایدار بشناسیم.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سفیر مالزی در ایران در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری و افتتاحیه هفته گردشگری با تأکید بر ظرفیت‌های بالقوه دو کشور در حوزه گردشگری، گفت: هر گردشگری که به کشوری سفر می‌کند، در واقع سفیری است که روایت‌ها و داستان‌های فرهنگی کشور مقصد را بازگو خواهد کرد.

«خیری بن عمر» سفیر مالزی در ایران، با تأکید بر اهمیت توسعه روابط گردشگری میان ایران و مالزی افزود : ما باید گردشگری را به‌عنوان یک نیروی قوی برای پیشبرد تحول پایدار بشناسیم، همان‌طور که شعار امسال سازمان جهانی گردشگری نیز بر آن تأکید دارد: گردشگری و تحول پایدار.

وی گفت : روابط گردشگری بین ایران و مالزی در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی داشته است و هر دو کشور با دارا بودن ارزش‌های فرهنگی و جاذبه‌های تاریخی بی‌نظیر، ظرفیت زیادی برای تبادل گردشگر دارند، ورود گردشگران ایرانی به مالزی طی سال‌های اخیر ۳۰ درصد افزایش یافته است.

سفیر مالزی با تأکید بر نقش گردشگری در تقویت صلح و همکاری بین کشور‌ها گفت: هر گردشگر در حقیقت یک سفیر فرهنگی است و می‌تواند داستان‌ها و روایت‌های کشور مقصد را به جهان بازگو کند.

وی همچنین به ظرفیت‌های همکاری در حوزه گردشگری حلال، سلامت و طبیعت اشاره کرد و افزود: ما آماده‌ایم با ایران برای توسعه روابط فرهنگی و گردشگری همکاری کنیم.

همچنین جمشید حمزه‌زاده، رئیس جامعه هتلداران ایران، با اشاره به مشکلات ساختاری و تعرفه‌ای این صنعت گفت: بخش زیادی از موانع گذشته رفع شده است ، اما هنوز ساختار فعلی گردشگری پاسخگوی نیاز‌های کشور نیست و نیازمند ارتقای جدی است.

رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، نیز با بیان آسیب‌پذیری صنعت گردشگری در بحران‌ها افزود: صنعت گردشگری آسیب‌های جدی دیده است، اما باید با ایجاد بازار‌های جدید و پیگیری برنامه‌های راهبردی، آن را به روز‌های شکوفایی بازگردانیم.

حرمت‌الله رفیعی، از برنامه سفر به عراق در هفته آینده برای توسعه همکاری‌های گردشگری خبر داد.

در مراسم گرامیداشت روز جهانی گردشگری و افتتاحیه هفته گردشگری ، بر اهمیت گردشگری به‌عنوان ابزاری برای توسعه فرهنگی و اقتصادی تأکید شد.