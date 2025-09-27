دیدارهای رئیسجمهور در نیویورک
مسعود پزشکیان رئیسجمهور کشورمان در سفر به نیویورک با مقامات و شخصیتهای مختلف دیدار و گفتگو کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در سفر به نیویورک با مقامات و شخصیت های مختلف دیدار و گفتگو کرد.
پزشکیان در دیدار دبیرکل سازمان ملل: اجرای اسنپبک و بازگشت تحریمها عملی غیرقانونی است
رئیس جمهور گفت: با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین با اجرای اسنپبک، اجرای آن و بازگشت تحریمها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است.
مسعود پزشکیان در دیدار دبیرکل سازمان ملل، ضمن تشکر از مساعی ایشان برای برقراری صلح و همچنین مواضع مناسب ایشان در رابطه با جنگ غزه اظهار داشت: متاسفانه جنایات و نسلکشی در غزه در حالی رخ میدهد که شورای امنیت سازمان ملل هیچ اقدامی حتی در حد محکوم کردن نیز برای توقف این جنگ انجام نداده است.
رئیس جمهور اضافه کرد که با وجود انجام تعهدات از سوی ایران و مخالفت روسیه و چین با اجرای اسنپبک، اجرای آن و بازگشت تحریمها عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است.
پزشکیان اظهار امیدواری کرد که دبیرکل از ظرفیت خود برای جلوگیری از این اقدام استفاده کند.
دبیرکل سازمان ملل نیز در این ملاقات با اشاره به تلاشهای خود و سازمان ملل در محکوم کردن اسرائیل برای متوقف کردن این جنگ، تصریح کرد: سازمان ملل چند صد نفر از کارکنان خود را در این مدت در این جنگ از دست داده است.
گوترش اظهار امیدواری کرد که در روزهای پایانی مانده به اجرای مکانیزم ماشه برای این موضوع راهحل دیپلماتیک پیدا شود و شاهد بازگشت تحریمها نباشیم.
پزشکیان در دیدار جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا: باید به جای کسانی که دنبال سیاستبازی و دغلکاری هستند، اداره امور را به خادمان واقعی بسپاریم
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه باید همه توان خود را در خدمت مردم به کار بگیریم، گفت: انگیزه و اراده خدمت با هیچ چیز قابل معامله و ارزشگذاری نیست. ایران سرشار از افرادی است که انگیزه خدمت دارند و فقط باید به آنها اجازه کار داده شود تا به جای کسانی که به دنبال سیاستبازی و دغلکاری هستند، اداره امور را در دست گیرند. اگر فقط همین یک کار را بکنیم، مملکت درست میشود.
مسعود پزشکیان در آخرین بخش از برنامههای سفر به نیویورک، در دیدار جمعی از ایرانیان مقیم آمریکا با بیان اینکه در قدم اول برای تقویت وحدت و انسجام داخلی در کشور تلاش خواهیم کرد، اظهار داشت: رژیم صهیونیستی تصور میکرد که مردم با حمله او به ایران همراهی میکنند، اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه حتی کسانی که دلخوریهایی نیز داشتند، در حمایت از نظام و کشور به خیابان آمدند و امروز شاهد سطح بالایی از انسجام ملی هستیم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در اثر برخی رخدادها وفاق و انسجام مردم اندکی تضعیف شده بود و مثلا در مسابقات ورزشی، ورزشکاران کشورمان حتی برای همراهی با سرود ملی و احترام به پرچم کشورمان در فشار قرار داشتند، افزود: امروز شاهد آن هستیم که جوانان کشورمان در تمام رقابتها و عرصههای جهانی، با افتخار به پرچم کشور احترام گذاشته و سرود ملی را میخوانند و اساسا اتفاقی کاملا خلاف تصور و انتظار دشمنان رخ داد.
پزشکیان تصریح کرد: دشمن امروز نیز تصور میکند که میتواند با تحریم و اسنپپک برای ما مشکل ایجاد کند، اما متوجه نیستند که وقتی برای ما مشکل ایجاد کنند، ملت ما قویتر و محکمتر میشود؛ ما باور داریم که انسان در سختیها راه پیدا میکند. ما کسانی را داریم که از نظر علمی، فکری، توان و اراده میتوانند بیایند و کمک کنند تا این مشکلاتی که ایجاد شده حل شود.
رئیس جمهور با اشاره به اقدامات دولت برای رفع ناترازی انرژی، از جمله احداث نیروگاههای خورشیدی و نیز تجهیز همه ادارات دولتی به پنلهای خورشیدی گفت: ما برای مشکلات راهحل خواهیم یافت. برای حل همه مشکلات برنامه داریم، دانشگاهها را درگیر کردیم و به تدریج دانشجویان نیز در حال ورود به عرصه رفع مشکلات هستند.
پزشکیان با تاکید بر اینکه حرف ما برای دنیا این است که ما با کسی دعوا نداریم، ولی در برابر فشار و تحریم نیز تسلیم نخواهیم شد، خاطرنشان کرد: وقتی دشمن به دنبال خلق شگفتانه با ترور سران نظام بود، ما به طور جدی به این فکر افتادیم که اختیارات را استانها تفویض کنیم تا هم اگر رئیس جمهور نبود، کارها زمین نماند و هم میدان برای شکوفایی توانمندی افراد در سراسر کشور فراهم شود.
رئیس جمهور اظهار داشت: باور دارم که افراد توانمند زیادی در کشور داریم که اگر میدان در اختیار آنها باشد، قادرند مشکلات را حل کنند. لذا اختیارات را به استانها تفویض کردیم و البته بر عملکرد آنها نظارت دقیق داریم. در تلاش هستیم تا به یک زبان و نگاه مشترک برای حل مشکلات و همافزا کردن ظرفیتها در این مسیر برسیم.
پزشکیان با اشاره به تلاشهای دولت برای بهبود روابط و گسترش همکاریها با همسایگان افزود: مگر میشود کشوری را که 17 همسایه دارد، تحریم کرد! کافی است ما با همین 17 کشور مراوده و تجارت داشته باشیم، آن وقت تحریم دیگر بیمعنی میشود. از سوی دیگر باید تلاش کنیم مانند کشورهایی که نفت ندارند و تازه برای نیازهای خود نفت میخرند، به فروش نفت تکیه نداشته باشیم. این هدف یک عزم راسخ و وحدت و انسجام میخواهد.
رئیس جمهور در ادامه با تاکید بر اینکه باید همه توان خود را در خدمت مردم به کار بگیریم، تصریح کرد: انگیزه و اراده خدمت با هیچ چیز قابل معامله و ارزشگذاری نیست. ایران سرشار از افرادی است که انگیزه خدمت دارند و فقط باید به آنها اجازه کار داده شود تا به جای کسانی که به دنبال سیاستبازی و دغلکاری هستند، اداره امور را در دست گیرند. اگر فقط همین یک کار را بکنیم، مملکت درست میشود.
پزشکیان در دیدار ولیعهد کویت: کشورهای اسلامی با توسعه همکاریها برای مردم خود و ملتهای مسلمان امنیت و رفاه ایجاد کنند
رئیس جمهور وحدت و همگرایی میان امت اسلامی را از ضروریات دنیای امروز برشمرد و گفت: ما بر اساس آموزههای دینی و توصیههای نبی مکرم اسلام معتقدیم مسلمانان با یکدیگر برادرند و هر اختلاف نظر و سلیقهای میان خود را باید با گفتگو و صمیمیت حل کنند. ما وظیفه داریم وحدت و انسجام در امت اسلامی را تقویت کنیم، با توسعه ارتباطات و همکاریها در بخشهای اقتصادی، سیاسی، علمی، فنی و تخصصی به رشد و پیشرفت یکدیگر کمک نماییم و برای مردم خود و همه ملتهای مسلمان امنیت، رفاه و آرامش ایجاد کنیم.
مسعود پزشکیان، در ادامه برنامههای سفر به نیویورک، در دیدار آقای شیخ صباح خالد الحمد الصباح، ولیعهد کویت، توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه و حمایت از تمامیت ارضی و حق حاکمیت کشورها را از سیاستهای اصولی جمهوری اسلامی ایران دانست و ضمن تاکید بر علاقهمندی برای گسترش روابط و همکاریها میان ایران و کویت تصریح کرد: آماده توسعه همکاریها با کشور دوست و برادر کویت در همه زمینهها هستیم و معتقدیم به هر میزان که بتوانیم ارتباطات را گسترش دهیم به نفع دو کشور و دو ملت خواهد بود.
پزشکیان ایجاد اختلاف و تفرقه در جهان اسلام را محور اصلی سیاستهای دشمنان بر علیه امت اسلامی دانست و تصریح کرد: اقدامات اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه به ویژه در حمله به چندین کشور اسلامی، برخلاف نیات پلید آنها به همگرایی و همدلی بیشتر در منطقه انجامیده و حتی برخی کشورهایی که تا دیروز در کنار این رژیم بودند نیز امروز از جنایتکاری آنان ابراز تنفر و انزجار میکنند.
رئیس جمهور در ادامه بقا و حیات رژیم صهیونیستی را منوط به ایجاد جنگ، آشوب و جنایت در منطقه عنوان کرد و اظهار داشت: این رفتار ضد انسانی و برخلاف تمام موازین حقوقی و بینالمللی، ماهیت واقعی این رژیم را آشکار کرده و از این روی کشورهای اسلامی باید برای جلوگیری از این جنایتگری صهیونیستها و نجات مردم مظلوم غزه،هر آنچه در توان دارند، به کار بگیرند.
رئیس جمهور همچنین به فضاسازی دروغین آمریکا، رژیم صهیونیستی و برخی همپیمانان غربی آنان بر علیه برنامه صلحآمیز هستهای ایران اشاره کرد و گفت: ما همانگونه که بارها اعلام کردهایم، هیچگاه به دنبال ساخت سلاح هستهای نبودهایم و برنامه صلح آمیز هستهای ما برای استفاده در پزشکی، صنعت، کشاورزی و دیگر نیازهای ضروری مردم کشورمان است. بارها با حسن نیت تلاش کردهایم تا در تعامل با سازمانهای بینالمللی مربوطه، مسائل را در این زمینه حل و فصل کنیم، اما مشکل اینجاست که رژیم صهیونیستی و حامیانش نه تنها به دنبال حل مسئله نیستند، بلکه بهانهای برای به آشوب کشیدن منطقه میخواهند.
شیخ صباح خالد الحمد الصباح ولیعهد کویت نیز در این دیدار ضمن ابلاغ سلامها و تحیات امیر کویت به دکتر پزشکیان و ابراز خرسندی از این دیدار، از رویکرد اصولی جمهوری اسلامی ایران در توسعه روابط با کشورهای اسلامی و همسایه تمجید کرد و گفت: به رغم همه تلاشهای ایران برای همگرایی و ایجاد امنیت و ثبات، متاسفانه رژیم صهیونیستی اوضاع منطقه را متشنج کرده و تجاوز 12 روزه به جمهوری اسلامی ایران کل کشورهای منطقه را نگران کرده است؛ این تحولات نشان میدهد این رژیم در این اقدامات تجاوزکارانه در منطقه هیچ حد و مرزی نمیشناسد.
ولیعهد کویت با تاکید بر علاقمندی کشورش به تقویت و توسعه روابط و همکاریها با ایران و حل و فصل مسائل فیمابین از طریق تعامل و گفتگوهای بیشتر میان مقامات عالی دو کشور تصریح کرد: ما به درایت و خردمندی مقامات جمهوری اسلامی ایران برای حل و فصل موضوع هستهای و خاموش کردن شعله تنش در منطقه اطمینان کامل داریم و ضمن حمایت از رویکرد ایران برای تقویت روابط منطقهای به ویژه میان کشورهای اسلامی، آمادگی خود در این زمینه را اعلام میکنیم.
شیخ صباح خالد الحمد الصباح همچنین ضمن قدردانی از دعوت دکتر پزشکیان از امیر کویت برای سفر به تهران تاکید کرد که برنامهریزیها برای این سفر در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک شاهد دیدار و گفتوگوی مقامات عالی دو کشور در تهران باشیم.