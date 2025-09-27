پخش زنده
رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه در نامهای رسمی به رؤسای فیفا، یوفا و فدراسیونهای ورزشی جهان، تعلیق فوری حضور رژیم صهیونیستی در تمامی فعالیتها و مسابقات ورزشی را خواستار شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، «ابراهیم حاجی عثماناوغلو»، رئیس فدراسیون فوتبال ترکیه نامهای رسمی به رئیس فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا)، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا (یوفا) و رؤسای فدراسیونهای ورزشی در سراسر جهان ارسال کرده و در آن خواسته است مشارکت تلآویو در تمامی فعالیتهای ورزشی به حالت تعلیق درآید.
مقام ترکیهای در آغاز نامه خود نوشت: «فوتبال زبان جهانی است که فرهنگهای مختلف را گرد هم میآورد، دوستیها را تقویت میکند و همبستگی بین ملتها را استوار میسازد.»
او با ابراز نگرانی عمیق از وضعیت مردم غزه و مناطق اطراف آن، اقدامات رژیم صهیونیستی را «کاملاً غیرقانونی و غیرانسانی» خواند.
عثماناوغلو تاکید کرد که زمان اقدام فرا رسیده است و افزود: «با وجود ادعای دفاع از فرهنگ و صلح، دنیای ورزش و نهادهای فوتبالی مدتهاست که سکوت اختیار کردهاند. حال وقت آن است فیفا و یوفا وارد عمل شوند. باید حضور اسرائیل در همه مسابقات ورزشی فوراً تعلیق شود.»