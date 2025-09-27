پخش زنده
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از تصویرسازی چهار جلوه باشکوه دفاع مقدس این استان در دوران جنگ هشت ساله از سوی استاد حسن روح الامین خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مهدی پارسایی در این مراسم گفت: تعداد قابل توجهی از موضوعات مرتبط با رشادت و ایثارگری مردم و رزمندگان استان فارس احصاء و مورد مطالعه قرار گرفت و در نهایت چهار موضوع با اولویت بالاتر انتخاب و تصویرسازی شد.
او با بیان اینکه یکی از این تصاویر به موضوع نقش و جایگاه شهید عبدالله رودکی در دوران دفاع مقدس پرداخته افزود: شهید رودکی به عنوان معاون فرمانده نیرو دریایی سپاه از عناصر بسیار موثر در مقابله با تهاجم هشت ساله دشمنان بود که بکارگیری قایقهای تندرو در نیرو دریایی سپاه پاسداران از جمله ابتکارات وی محسوب میشود و نهایتا این فرمانده عالی قدر دفاع مقدس و محور مقاومت، به وسیله دشمنان ترور شد و به شهادت رسید.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس با اشاره به این که یکی دیگر از نقاشیهای استاد روح الامین در ارتباط با عملکرد سرهنگ رفیع غفاری یکی از فرماندهان تیپ ۵۵ هوابرد شیراز است، ادامه داد: وی در دوران هشت سال دفاع مقدس موفق شد ۱۴۲ تانک و ۵۱ نفربر زرهی را منهدم کند و ۵۰ تانک سالم را به غنیمت بگیرد و به دلیل ابراز رشادتهای بسیار در دفاع مقدس، در چهار سال، هفت درجه تشویقی گرفت.
مهدی پارسایی موضوع سومین نقاشی استاد روح الامین را رشادت دیده بان شهید عبدالحسین انشایی برشمرد و گفت: این شهید گرانقدر در حالی که دشمن با قدرت پیشروی میکرد، با تمام قدرت جلوی دشمن ایستاد.
وی با بیان این که موضوع چهارمین نقاشی استاد روح الامین، فداکاری شهید عبدالحسین دیده ور است، اعلام کرد: این شهید عزیز قبل از عملیات به نیروها اعلام کرد حتی اگر برادرتان روی زمین افتاد رهایش کنید و عملیات را ادامه دهید ، در همان ابتدای عملیات شهید دیده ور مورد اصابت گلوله دشمن قرار میگیرد و کلاه خود را روی صورتش میگذارد که نیروهایش او را نشناسند و معطل او نشوند.
معاون هماهنگی امور گردشگری و زیارت استانداری فارس از تصویرسازی تعدادی دیگر از موضوعات برجسته دفاع مقدس در این استان خبر داد و گفت: تکمیل و غنی سازی موزه دفاع مقدس استان فارس به عنوان تجلی گاه دین، هنر و حماسه، زمینه بهره مندی هرچه بیشتر مردم از گنجینه بی پایان دفاع مقدس را فراهم میکند.