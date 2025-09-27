وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: پیش از این برنامه‌ریزی‌هایی برای مقابله با اسنپ‌بک در وزارت اقتصاد انجام داده بودیم و تقسیم وظایف نیز در دولت صورت گرفته بود و امیدواریم تهدید را به فرصت تبدیل کنیم.

علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگو با خبرگزاری صدا و سیما با اشاره اینکه وزارت اقتصاد مسئول رشد اقتصادی است، گفت: در ۱۰۰ روز گذشته، کارگروهی برای تدوین برنامه سه‌ساله اقتصاد دیجیتال تشکیل شد که این هفته رونمایی خواهد شد و این موضوع به سازمان‌های زیرمجموعه و معاونت‌ها ابلاغ شده است.

او افزود: از طرح‌های مربوط به همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز به‌زودی رونمایی می‌شود که مثال آن پیوستن شرکت ها به بورس است. همچنین حمایت از اقتصاد دیجیتال برای رشد سریع تر اقتصاد به ما کمک خواهد کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با اشاره به فعال سازی اسنپ‌بک گفت: ما پیش‌تر هم تصمیمات خود را بر مبنای فعال سازی این مکانیسم گرفته و احتمالات مختلفی را داده بودیم. تفکیک کار بین وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه صورت گرفته است. برنامه های متعددی در حوزه ارزی، سیاست های پولی، بودجه، معیشت مردم با تامین کالاهای اساسی تدوین شده است و سعی می‌کنیم به جای تاب آوری، نوعی پادزهرگونه عمل کنیم. این موارد در بازار پول، بازار سرمایه و حوزه های مالیات و گمرک خود را نشان خواهد داد و از ابتدای مطرح شدن این موضوع به دنبال رفع ایرادات زیرساخت‌ها بودیم؛ چرا که آنها به دنبال ایجاد شوک در بازارهای اصلی هستند.

او افزود: یکی از اقداماتی که در روزهای آینده انجام خواهد شد، بحث ترخیص کالا به صورت اعتباری است که فعلا تا اطلاع ثانوی و کنترل بازار ادامه خواهیم داد.

واریز سود سهام عدالت تا پایان هفته

وزیر اقتصاد در پایان هم با اعلام خبر واریز سود سهام عدالت، گفت: تا پایان هفته جاری سود سهام عدالت بین دارندگان این سهام توزیع خواهد شد.