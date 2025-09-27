سومین مهرواره فرهنگی، هنری و ادبی «بچه‌های مقاومت» به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس و هفته ملی کودک ، منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، این مهرواره با هدف ترویج فرهنگ پایداری و مقاومت، نمایش نقش خانواده در ترویج اندیشه پایداری و جلوه‌های معنوی و اجتماعی آن، حمایت و همدردی با کودکان مظلوم غزه و ایران و شهدای دفاع مقدس و فراهم‌آوردن زمینه‌ای برای شناخت وجوه اخلاقی و معرفتی مصادیق پایداری مانند امام حسین (ع) و الگو‌های دینی برای کودکان و نوجوانان، طراحی شده است.

محور‌های موضوعی سومین مهرواره «بچه‌های مقاومت» پایداری و رشادت‌های دلیرمردان ایران، مظلومیت کودکان غزه و ایران و شهدای کربلا، انقلاب و دفاع مقدس و شهدای کودک تعیین شده است.

این مهرواره شامل سه بخش فرهنگی، هنری و ادبی است که بخش «فرهنگی» شامل قصه‌گویی و پادکست قصه‌گویی، با قالب‌های صحنه‌ای، نقالی، پرده‌خوانی و پادکست است.

شرکت‌کنندگان در گروه‌های سنی کودکان (۸ تا ۱۲ سال)، نوجوانان (۱۲ تا ۱۸ سال) و مربیان اولیای تربیتی می‌توانند آثار خود را با مدت زمان ۳ تا ۱۰ دقیقه ارسال کنند.

مهلت ارسال آثار نیمه نخست آذر۱۴۰۴، زمان داوری: نیمه دوم آذر ۱۴۰۴ و اعلام نتایج و مراسم پایانی: دی ۱۴۰۴ خواهد بود.

نشانی و لینک‌های ارسال آثار:

بخش فرهنگی (قصه‌گویی و پادکست): بارگذاری آثار از طریق لینک (khz.kpf.ir/b_arbaeen)

بخش ادبی (شعر و داستان کوتاه): بارگذاری آثار از طریق لینک (kerman.kpf.ir/b_arbaeen)

بخش هنری: بارگذاری آثار از طریق لینک (asharghi.kpf.ir/b_arbaeen)

شرکت‌کنندگان می‌توانند در همه بخش‌های مهرواره آثار خود را ارسال کنند و توجه داشته باشند که آثار پذیرفته‌شده به هیچ عنوان برگشت داده نخواهد شد و کانون حق بهره‌برداری از آثار را با ذکر نام صاحب اثر محفوظ می‌دارد.