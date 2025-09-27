به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ کنفدراسیون فوتبال آسیا با درخواست موهون باگان هند برای بازی در کشور بی طرف مقابل سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا مخالفت کرد.

موهون باگان باید در هفته دوم رقابت‌های سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا روز سه شنبه در اصفهان مقابل سپاهان قرار بگیرد اما این تیم طی نامه‌ای به AFC درخواست کرده این بازی در کشور ثالث برگزار شود.

بهانه موهون باگان برای چنین درخواستی توصیه دولت‌های انگلیس، اسپانیا و استرالیا به بازیکنان و کادر فنی این تیم با ملیت‌های این سه کشور مبنی بر سفر نکردن به ایران است.

کنفدراسیون فوتبال آسیا ضمن مخالفت با درخواست موهون باگان ، اعلام کرد تیم‌های الوحده امارات و المحرق بحرین هم برای دیدار برابر نمایندگان ایران به ایران سفر می‌کنند. ضمن این که سپاهان، تراکتور و استقلال هم بازیکنان خارجی دارند که بدون مشکل در ایران حضور دارند.

موهون باگان فصل گذشته هم برای دیدار مقابل تراکتور در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا به بهانه خطر سفر به ایران به تبریز سفر نکرد که این اقدام باشگاه هندی باعث شد کنفدراسیون فوتبال آسیا علاوه بر جریمه مالی، این تیم را از این مسابقات حذف کند.