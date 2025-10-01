به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمدجواد کولیوند، استاندار سمنان، در نشست بررسی ابعاد این حادثه اظهار داشت: در پی حادثه دلخراش روز گذشته در محور سمنان_سرخه که به جان‌باختن دو دانشجو و مصدومیت چند نفر دیگر انجامید، بر اساس بررسی‌های انجام‌شده سه مسئول دانشگاه علوم پزشکی شامل مدیر امور دانشجویی، معاون وقت دانشجویی و یکی از مسئولان مرتبط در حوزه قراردادهای حمل‌ونقل به علت قصور برکنار شدند. وی افزود: پرونده این افراد برای رسیدگی به دستگاه قضایی ارسال خواهد شد و هم دانشگاه و هم مراجع قضایی موضوع را تا روشن‌شدن همه ابعاد پیگیری می‌کنند.

کولیوند با بیان اینکه رسیدگی به وضعیت دانشجویان آسیب‌دیده در اولویت است، گفت: از نخستین ساعات وقوع حادثه تیم‌های پزشکی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی در حال خدمت‌رسانی هستند. تاکنون سه نفر از مصدومان ترخیص شده‌اند و سه دانشجوی دیگر همچنان در بیمارستان تحت مراقبت قرار دارند. حال عمومی بیشتر آن‌ها رضایت‌بخش گزارش شده و تنها یک دانشجو شرایط حادتری دارد که در صورت نیاز، امکان انتقال هوایی به تهران فراهم شده است، اما پزشکان اعلام کردند فعلاً ضرورتی برای این کار وجود ندارد.

استاندار سمنان ادامه داد: از ساعات ابتدایی امروز نیز نشست‌های فنی و کارشناسی با حضور دستگاه‌های راهداری، پلیس‌راه، کمیسیون ترافیک و معاونت عمرانی استانداری برگزار شده است. گزارش‌های جمع‌بندی‌شده این نشست‌ها به‌عنوان مستندات پرونده در اختیار مراجع قضایی قرار می‌گیرد تا با همه مقصران احتمالی در این حادثه برخورد قانونی انجام شود.

وی درباره وضعیت آموزشی دانشجویان دانشکده پیراپزشکی سرخه هم گفت: با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از کلاس‌های این دانشجویان در بیمارستان‌های سمنان برگزار می‌شود، مقرر شد فعالیت آموزشی آنان فعلاً در سمنان ادامه یابد.

کارگروهی متشکل از استانداری، دانشگاه علوم پزشکی و دستگاه‌های نظارتی نیز مأمور بررسی و تصمیم‌گیری درباره آینده این دانشکده شده است.

کولیوند تأکید کرد: خانواده‌های دانشجویان و مردم استان مطمئن باشند که موضوع تا رسیدن به نتیجه نهایی و برخورد با همه مقصران احتمالی با جدیت پیگیری خواهد شد. همچنین شرکت طرف قرارداد حمل‌ونقل دانشجویان که موظف به تأمین خودروهای استاندارد بوده است، در صورت قصور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.