رئیس هیئت داوران نخستین دوره مسابقه‌های قرآن «زین‌الاصوات»، از راهیابی ۹۴ قاری نوجوان و جوان سراسر کشور به مرحلۀ نهایی این رقابت ها خبر داد و گفت: مسابقه ها روز نهم مهر در قم برگزار می شود.

راهیابی ۹۴ قاری نوجوان و جوان به مرحله نهایی مسابقه‌های زین الاصوات راهیابی ۹۴ قاری نوجوان و جوان به مرحله نهایی مسابقه‌های زین الاصوات راهیابی ۹۴ قاری نوجوان و جوان به مرحله نهایی مسابقه‌های زین الاصوات راهیابی ۹۴ قاری نوجوان و جوان به مرحله نهایی مسابقه‌های زین الاصوات راهیابی ۹۴ قاری نوجوان و جوان به مرحله نهایی مسابقه‌های زین الاصوات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، عباس سلیمی، رئیس هیئت داوران نخستین دوره مسابقات زین‌الاصوات امروز پنجم مهر در نشست خبری اعلام برپایی و تشریح برنامه‌های مرحله نهایی مسابقه‌های قرآن «زین‌الاصوات»، گفت: تربیت رسولان قرآنی برای معرفی چهره نظام به جهان از اهداف اصلی برگزاری این مسابقه‌ها و فعالیت‌های قرآنی مؤسسه آل‌البیت (ع) است.

* قم میزبان نخستین دوره مسابقه‌های قرآن «زین‌الاصوات»

آقای سلیمی با تبریک فرارسیدن میلاد با کرامت حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) و قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری این نشست، افزود: این مسابقه‌ها به همت مرکز امور قرآنی مؤسسه آل‌البیت (ع) و با همکاری نهاد‌های امور فرهنگی و قرآنی در شهر قم برپا می‌شود

وی ادامه داد: نخستین دوره مسابقه‌ها سراسری قرآن کریم زین‌الاصوات با شعار «قرآن، کتاب اهل ایمان» چهارشنبه ۹ مهرماه سال جاری در شهر مقدس قم برگزار می‌شود و پنجشنبه ۱۰ مهرماه طی مراسمی نفرات برتر خود را معرفی می‌کند.

رئیس هیئت داوران نخستین دوره مسابقه‌های زین‌الاصوات گفت: این مسابقه‌ها ویژه سه گروه دانش‌آموزان، دانشجویان و طلاب علوم دینی سراسر کشور است که آینده‌سازان و مدیران آینده نظام جمهوری اسلامی ایران هستند.

آقای سلیمی، درباره حامی و ناظر این رویداد اضافه کرد: این مسابقه‌ها با حمایت معنوی حجت‌الاسلام والمسلمین سیدجواد شهرستانی، نماینده آیت‌الله العظمی سیستانی و با همکاری چند نهاد فرهنگی و قرآنی کشور برگزار می‌شود.

*شرکت هزار و ۶۸۶ قاری از سراسر کشور در مسابقه های زین الاصوات

وی با اشاره به آمار شرکت‌کنندگان این رویداد گفت: تعداد کل متقاضیان شرکت در این دوره، هزار و ۶۸۶ نفر است که از ۳۱ استان در این رویداد حضور یافته‌اند و از این تعداد، ۹۴ نفر به مرحله نهایی راه یافته‌اند. از مجموع شرکت‌کنندگان، استان تهران با ۲۸۴ نفر بیشترین شرکت‌کننده و به ترتیب خراسان رضوی با ۲۴۸ نفر، اصفهان با ۱۶۲ نفر و قم با ۱۴۵ نفر دارای بیشترین تعداد شرکت‌کننده بوده‌اند.

رئیس هیئت داوران نخستین دوره مسابقه‌های زین‌الاصوات در ادامه به رشته‌های این مسابقه هم اشاره داد و گفت: مسابقه‌ها در رشته‌های «قرائت تقلیدی»، «قرائت تحقیق» و «قرائت دوخوانی یا همان منافسه قرآنی» برگزار می‌شود.

آقای سلیمی در ادامه به داوران این دوره از رقابت‌ها اشاره کرد و افزود: جمعی از استادان تراز اول و بین‌المللی قرآن کریم داوری مسابقه‌ها را برعهده خواهند داشت که شامل سر داور محمد بادپا، ناظر عالی مرتضی مختاری، استاد راهنما، علی‌اصغر شعاعی و ناظر فنی، جعفر شکری خواهند بود.

وی ادامه داد: از دیگر داوران نیز می‌توان به حیدر کسمایی، حسین اخوان اقدم، حامد ولی‌زاده، علی محرابی، قاسم رضیعی، سیدمحمدهادی قاسمی، محمدحسین سعیدیان، سیداحمد مقیمی، غلامرضا شاه‌میوه، محسن یاراحمدی، عباس امام‌جمعه، محمد پورزرگری، کریم دولتی، همایون زارعی، مهدی غلام‌نژاد و فهیمه ایزدی اشاره کرد.

رئیس هیئت داوران، نخستین دوره مسابقات زین‌الاصوات گفت: به منظور رفاه حال شرکت‌کنندگان، قراردادی با مجتمع یاوران مهدی (عج) در مجاورت مسجد جمکران منعقد شده است.

آقای سلیمی با اشاره به اهداف بلندمدت این مسابقه‌ها، اضافه کرد: مسئولان مؤسسه آل البیت تأکید کردند که هدف از برگزاری این رقابت ها، فراتر از انتخاب چند قهرمان است، بلکه ترویج فرهنگ قرآنی، انس نسل جوان با قرآن، تربیت «رسولان قرآنی» برای معرفی چهره نورانی جمهوری اسلامی ایران به جهان و مقابله با بحران‌های فرهنگی است.

وی در پایان با اشاره به درخواست همکاری از همۀ نهاد‌های فرهنگی به ویژه وزارت آموزش و پرورش، گفت: از این نهاد‌ها خواسته شده تا در توسعه و تعمیق آموزش‌های قرآنی گام‌های مؤثرتری بردارند. همچنین از خانواده‌ها برای تشویق فرزندان به فراگیری قرآن دعوت شده است.

در ادامه این نشست محمدعلی اسلامی، مدیر مؤسسه آل‌البیت (ع)، با بیان اینکه زمان ثمردهی مسابقه‌های قرآنی فرا رسیده است، گفت: امیدواریم این رویداد به بهترین شکل ممکن برگزار شود، هرچند فعالیت‌های این مؤسسه تنها به برگزاری مسابقه‌ها محدود نمی‌شود.

آقای اسلامی در ادامه به حوزه جذب و پرورش نخبگان قرآنی اشاره کرد و افزود: کار در این حوزه را از سال ۹۸ آغاز کرده‌ایم و در ابتدا حدود ۵۰ حافظ کل قرآن جذب کردیم که اکنون این عدد به بیش از ۲۰۰ حافظ افزایش یافته است.

وی ادامه داد: هدف از این برنامه، تربیت این عزیزان به عنوان «حافظ مبلغ» و «قاری مبلغ» برای فعالیت در سراسر جهان است تا آنان به عنوان افتخاری برای تشیع و نظام جمهوری اسلامی ایران باشند.

مدیر مؤسسه آل‌البیت (ع) با اشاره به فضای حاکم بر مسابقه‌های جاری، گفت: ما به دنبال ایجاد فضایی آرام، بانشاط و اطمینان‌بخش برای مهمانان و مدعوان هستیم تا حضور در کنار قرآن و سر سفره این کتاب آسمانی، خاطره‌ای خوش برای همه باشد.

آقای اسلامی، برگزاری مسابقه‌های قرآن را یک فعالیت تبلیغی و ترویجی مؤثر خواند و افزود: این کار قطعاً موجب انس بیشتر مردم با قرآن و ایجاد انگیزه برای قاریان می‌شود.

وی از همکاری سازمان‌های مختلفی همچون سازمان اوقاف و امور خیریه، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداری و شهرداری قم در برگزاری این دوره از مسابقه‌ها قدردانی کرد و گفت: شهرداری قم قول داده است تا همزمان با برگزاری این رقابت‌ها فضای شهر را به محیطی قرآنی تبدیل کند.

مدیر مؤسسه آل‌البیت (ع) با اشاره به برنامه‌های آینده این مسابقه ها، گفت: این مسابقه‌ها به بخش ملی محدود نخواهد شد و ما برنامه داریم بخش بین‌المللی آن را به زودی و پس از اتمام مرحله کنونی، به صورت جدی برگزار کنیم.

آقای اسلامی با اشاره به تاریخچه مؤسسه «آل البیت» و حمایت‌های آیت‌الله سیستانی از این موسسه، اضافه کرد: نماینده مرجعیت شیعه همواره بر ضرورت فعالیت منسجم قرآنی و تجلیل ویژه از نخبگان این عرصه تأکید داشته‌اند.