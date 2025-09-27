به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان ، با شروع سال تحصیلی یکی از دغدغه های والدین تامین وسیله نقیله برای تردد فرزندان خود می باشد .برخی از والدین با خودروهای شخصی و برخی دیگر با سرویس مدارس برای تردد دانش آموزان اقدام می کنند.

اما در روستای بروایه شهرستان اهواز همه ساله با شروع سال تحصیلی این موضوع برای خانواده های دانش آموز دختر موجب دغدغه و نگرانی شده است .این دانش آموزان که در دوره متوسطه تحصیل می کنند به علت نبود سرویس مدارس باید با پای پیاده تا جاده اهواز -اندیمشک بروند تا با یک خودرو یا وسیله ای خود را به مدرسه که در یک روستا دیگر قرار دارد بروند.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه 4 اهواز در گفتگو با خبر ساعت 17 شبکه خوزستان با اشاره به اینکه این مشکل نه تنها بر روند آموزشی این دانش آموزان اثر می گذارد بلکه بر روحیه و وضعیت جسمانی انها نیز تاثیرگذار است ، گفت : در سالهای قبل خانواده ها با هزینه شخصی اقدام به تامین سرویس می کردند و اداره آموزش و پرورش نیز بخشی از این هزینه ها را با همکاری دیگر نهادها را پرداخت می کرد .

سید جلال موسوی افزود : در سال جاری علیرغم جلسات متعدد و پیگیری ها از طریق فرمانداری و بخشداری و رایزنی با مسئولان شرکت نفت ، بنا بر قول مساعدی که برای حل این مشکل داده بودند هنوز این موضوع پا برجاست و اقدامی صورت نگرفته است .با توجه به اهمیت این موضوع ، حل مشکل تامین سرویس مدارس دانش آموزان دختر روستای بروایه را پیگیری خواهیم کرد تا به طور اساسی این موضوع برطرف شود.