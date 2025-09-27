به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان اصفهان در این همایش بر ضرورت آشنایی و آموزش اتحادیه ها و صنف ها در حوزه نحوه امربه معروف و نهی از منکر تاکید کرد و گفت : بیشترین تماس ها از سوی مردم در خصوص گران فروشی و رعیت نکردن شئونات اسلامی است.

حجه الاسلام مظاهری همچنین به استفاده نادرست از فضای مجازی اشاره کرد و افزود: باید کلاس های آموزشی برای اعضای اتحادیه ها در خصوص تبلیغات در فضای مجازی مخصوصا سکوهای فیلترشده برگزار شود.

وی گفت: زیست شبانه برای واحدهای صنفی در نیمه دوم سال تا ساعت ۲۴ است و بعد از این ساعت تخلف محسوب می شود.