به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان‌غربی گفت: پرونده نگهداری غیرمجاز ۲۸۴ حلب روغن پنج کیلویی و ۷۷۶ کیلیوگرم چای به ارزش سه میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان پیرانشهر رسیدگی شد.

حسین نجف زاده افزود: شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک قانونی تخلف انتسابی را محرز دانست و علاوه بر ضبط کالا‌های کشف شده متخلف را به پرداخت سه میلیارد و ۱۵۶ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده اضافه کرد: مأموران پلیس آگاهی شهرستان پیرانشهر این مقدار کالای احتکار شده را در بازرسی از یک منزل مسکونی کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.