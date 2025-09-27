تپش امید در تنها مرکز قلب تأمین اجتماعی استان اصفهان به هزار بیمار رسید.

هزار بار تپیدن دوباره، هزار بار امید

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مسئول بخش قلب بیمارستان شریعتی اصفهان گفت: از بهمن ماه سال ۱۴۰۱ تاکنون هزار جراحی قلب در این بیمارستان انجام شده است که نتایجشان خوب بوده است.

علی اعتصام پور با بیان اینکه تمام خدمات جراحی قلب ویژه افراد بالغ در این بیمارستان انجام می شود افزود: میانگین روزانه ۲ تا ۳ جراحی قلب در بیمارستان شریعتی اصفهان انجام می شود.

وی افزود: میزان مرگ میر بسیار پایین و نسبت به آمار جهانی یک دهم درصد است.

معاون درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان هم گفت: حدود ۷۵ درصد ازجمعیت بیش از پنج میلیون و ۴۲۱ هزار نفری این استان زیر پوشش تأمین اجتماعی هستند.

عبدالمهدی بقایی افزود: همه خدمات درمانی برای این بیماران و بیمه شدگان کشور در سه بیمارستان و ۲۸ درمانگاه تأمین اجتماعی استان اصفهان رایگان است.