به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فردا، سالروز عروج مردی‌ست که نامش با مقاومت گره خورده؛ سید حسین نصرالله، نماد ایستادگی در برابر صهیونیسم است؛ او که مرز‌های ایمان را پر رنگ، ترسیم کرد.

کاربران فضای مجازی، با دل‌نوشته‌ها، تصاویر و نوا‌های حماسی، یاد او را زنده نگه داشتند؛ گویی صدای او هنوز در کوچه‌های جنوب لبنان می‌پیچد و نگاهش، چراغ راه نسل‌های آینده است.