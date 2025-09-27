پخش زنده
امروز: -
گاهی نام ها، واژهها را معنا میکنند؛ مثل مقاومت که با سید حسن نصرالله هم معناست؛ فردا سالروز عروج اوست؛ سالروز عروجی که غروب ندارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فردا، سالروز عروج مردیست که نامش با مقاومت گره خورده؛ سید حسین نصرالله، نماد ایستادگی در برابر صهیونیسم است؛ او که مرزهای ایمان را پر رنگ، ترسیم کرد.
کاربران فضای مجازی، با دلنوشتهها، تصاویر و نواهای حماسی، یاد او را زنده نگه داشتند؛ گویی صدای او هنوز در کوچههای جنوب لبنان میپیچد و نگاهش، چراغ راه نسلهای آینده است.