مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی: سال گذشته با وجود هشدارها و تذکراتی که داشتیم شاهد تخلف تمامی شرکتها در این زمینه بودیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از اجرای طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس در استان مرکزی خبر داد.
سعید نورالهی در خصوص طرح نظارتی مخصوص بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید در این استان گفت: این طرح از ۱۵ شهریورماه شروع شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.
او افزود: این طرح با محوریت ادارهکل تعزیرات حکومتی و در قالب گشتهای مشترک همراه با بازرسان دستگاههای متولی بازار اجرا میشود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: هدف طرح نظارت بر قیمتگذاری و عرضه انواع لوازم التحریر، کیف، کفش و پوشاک مدرسه در آستانه سال تحصیلی جدید است.
نورالهی با دعوت از مردم و اولیاء دانشآموزان برای مشارکت در اجرای طرح گفت: در صورت هر نوع تخلف با متخلفین اشد برخورد خواهد شد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی درباره برخورد سازمان تعزیرات با گرانفروشی در سرویس مدارس هم گفت: سال گذشته با وجود هشدارها و تذکراتی که داشتیم شاهد تخلف تمامی شرکتها در این زمینه بودیم.
نورالهی تصریح کرد: ارزش ریالی این تخلفات در حال محاسبه بوده و به زودی در شعب سازمان رسیدگی خواهد شد.
او افزود: مبالغ اضافی دریافتی به خانوادهها عودت داده خواهد شد و در حق دولت هم مجازات سنگینی برای شرکتهای متخلف لحاظ خواهد شد.
نورالهی با اشاره به اینکه نرخ کرایه برای سرویس بر اساس کیلومتر است، گفت: شرکتها به شگردهای مختلف هزینه بیشتری را بر خانوادهها متحمل میکنند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی به شرکتها در خصوص سرویس مدارس هشدار داد.