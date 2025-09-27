به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی از اجرای طرح ویژه نظارتی بازگشایی مدارس در استان مرکزی خبر داد.

سعید نورالهی در خصوص طرح نظارتی مخصوص بازگشایی مدارس و شروع سال تحصیلی جدید در این استان گفت: این طرح از ۱۵ شهریورماه شروع شده و تا ۱۵ مهرماه ادامه خواهد داشت.

او افزود: این طرح با محوریت اداره‌کل تعزیرات حکومتی و در قالب گشت‌های مشترک همراه با بازرسان دستگاه‌های متولی بازار اجرا می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی ادامه داد: هدف طرح نظارت بر قیمت‌گذاری و عرضه انواع لوازم‌ التحریر، کیف، کفش و پوشاک مدرسه در آستانه سال تحصیلی جدید است.

نورالهی با دعوت از مردم و اولیاء دانش‌آموزان برای مشارکت در اجرای طرح گفت: در صورت هر نوع تخلف با متخلفین اشد برخورد خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی درباره برخورد سازمان تعزیرات با گرانفروشی در سرویس مدارس هم گفت: سال گذشته با وجود هشدار‌ها و تذکراتی که داشتیم شاهد تخلف تمامی شرکت‌ها در این زمینه بودیم.

نورالهی تصریح کرد: ارزش ریالی این تخلفات در حال محاسبه بوده و به زودی در شعب سازمان رسیدگی خواهد شد.

او افزود: مبالغ اضافی دریافتی به خانواده‌ها عودت داده خواهد شد و در حق دولت هم مجازات سنگینی برای شرکت‌های متخلف لحاظ خواهد شد.

نورالهی با اشاره به اینکه نرخ کرایه برای سرویس بر اساس کیلومتر است، گفت: شرکت‌ها به شگرد‌های مختلف هزینه بیشتری را بر خانواده‌ها متحمل می‌کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان مرکزی به شرکت‌ها در خصوص سرویس مدارس هشدار داد.