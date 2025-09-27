در شورای مدیریت بحران استان همدان، موضوعات آب، برق و آمادگی برای فصل زمستان مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر جدی بودن بحران آب گفت: ۷۰ درصد آب کشور هدر می‌رود و تنها ۳۰ درصد آن مصرف مفید دارد.

حمیدرضا حاج بابایی افزود: همدان روزانه ۲۴۰۰ لیتر در ثانیه آب مصرف می‌کند که ۷۰ درصد آن به شکل پساب بازگردانده می‌شود، این پساب می‌تواند مشکل آب بخش کشاورزی را رفع کند.

او تأکید کرد: برخی مردم به دلیل عدم اخذ مجوز از شهرداری از خدمات برق محروم هستند و حدود ۳۵ تا ۴۵ هزار نفر در استان بدون مجوز مصرف برق دارند.

نایب رئیس مجلس در ادامه به اهمیت استفاده از پساب اشاره کرد.

استاندار همدان هم در این نشست با اشاره به کاهش ۲۲ درصدی بارندگی نسبت به میانگین بلندمدت در سال گذشته گفت: توانستیم منابع آبی را به خوبی مدیریت و سد خرم‌رود را آبگیری کنیم، این طرح ظرفیت مناسبی برای تأمین آب استان در اختیار ما قرار می‌دهد.

حمید ملانوری شمسی افزود: در حال حاضر، شرایط تولید برق و گاز در استان نسبتاً مطلوب است و ناترازی‌ها کاهش یافته‌اند، اما برای کاهش قطعی‌ها، ضروری است مردم در مصرف انرژی همکاری داشته باشند.

او با اعلام برگزاری مانور‌های آمادگی تأکید کرد: مصوباتی برای ورود به فصل زمستان داشته‌ایم و از همه دستگاه‌ها خواسته‌ایم تا بازدید از رودخانه‌ها، سیل‌بندها، پل‌ها و مسیر‌های در معرض خطر سیلاب را در دستور کار قرار دهند.

ملانوری شمسی افزود: دستگاه‌هایی همچون راهداری، اورژانس، هلال احمر و ادارات آب، برق و گاز برای مدیریت بحران‌های احتمالی در حالت آماده‌باش قرار دارند و سطح لجستیک، امکانات و تجهیزات نسبت به گذشته به‌طور چشمگیری ارتقا یافته است.